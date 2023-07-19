Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün? Tarih belli oldu!

MECLİS NEDEN TOPLANIYOR?

CNN TÜRK canlı yayınında gelişmenin detaylarını aktaran muhabir Duygu Ayaz Bayram, "Bugünkü açıklamanın nedeni geçtiğimiz hafta CHP, Meclis Başkanlığı'na olağanüstü toplantı için başvuru yapmıştı. Son ekonomik gelişmeler ve zamların görüşülmesi üzerine Meclis Başkanlığı'na başvuru yapılmıştı. Numan Kurtulmuş da yeterli sayıda milletvekiliyle başvuru yapıldığı için kararı verdi ve 25 Temmuz Salı günü Meclis'i toplantıya çağırdı. 25 Temmuz'da Genel Kurul'un toplanması için 200 vekilin toplantıya katılmış olması gerekiyor. Herhangi bir karar alınmayacak o gün. Başvuruyu CHP'li Özgür Özel yapmıştı" ifadelerini kullandı.