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Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün? Tarih belli oldu!

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#Meclis Ne Zaman Toplanacak#Tbmm Olağanüstü Toplantı#Numan Kurtulmuş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 19:34

Meclis olağanüstü toplantı için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Olağanüstü çağrı; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası ile yapıldı. TBMM, emekli ve memur zammı görüşmelerinden sonra 16 Temmuz’da tatile girmişti. Peki, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün, neden toplanıyor? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/3Meclis ne zaman toplanacak TBMM olağanüstü toplantı hangi gün Tarih belli oldu

TBMM'nin ne zaman hangi gün toplanacağı son gelişmelerin ardından gündeme geldi. 14 Mayıs’ta düzenlenen 28. dönem milletvekili seçimlerinin ardından yoğun mesai ile çalışmalarına başlayan Meclis 16 Temmuz'da 1 Ekim tarihine kadar tatile girmişti. Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.

2/3TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI NE ZAMAN

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin talebi üzerine; Meclis'i 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü gereğince, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

3/3MECLİS NEDEN TOPLANIYOR

MECLİS NEDEN TOPLANIYOR?

CNN TÜRK canlı yayınında gelişmenin detaylarını aktaran muhabir Duygu Ayaz Bayram, "Bugünkü açıklamanın nedeni geçtiğimiz hafta CHP, Meclis Başkanlığı'na olağanüstü toplantı için başvuru yapmıştı. Son ekonomik gelişmeler ve zamların görüşülmesi üzerine Meclis Başkanlığı'na başvuru yapılmıştı. Numan Kurtulmuş da yeterli sayıda milletvekiliyle başvuru yapıldığı için kararı verdi ve 25 Temmuz Salı günü Meclis'i toplantıya çağırdı. 25 Temmuz'da Genel Kurul'un toplanması için 200 vekilin toplantıya katılmış olması gerekiyor. Herhangi bir karar alınmayacak o gün. Başvuruyu CHP'li Özgür Özel yapmıştı" ifadelerini kullandı.

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