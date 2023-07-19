Meclis ne zaman toplanacak? TBMM olağanüstü toplantı hangi gün? Tarih belli oldu!

TBMM'nin ne zaman hangi gün toplanacağı son gelişmelerin ardından gündeme geldi. 14 Mayıs’ta düzenlenen 28. dönem milletvekili seçimlerinin ardından yoğun mesai ile çalışmalarına başlayan Meclis 16 Temmuz'da 1 Ekim tarihine kadar tatile girmişti. Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.