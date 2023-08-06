Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS 2023 | MEB yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için tarih belli oldu.



MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 7-14 Ağustos tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar ise 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibariyle yapılacak.