Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS 2023 | MEB yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı bugün açılacak. MEB'den yapılan duyuruda kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusu 7 Ağustos'ta alınmaya başlanacak. Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklar. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.