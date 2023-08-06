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Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS 2023 | MEB yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

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#Öğretmen#MEBBİS#Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 23:39

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açılacak. İl içi ve iller isteğe bağlı yer değişikliği sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç 2023 yaz tatili mazerete bağlı atama başvurularına geldi. MEB kılavuzunda yer alan bilgiye göre başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Atamalar ise ağustos sonunda gerçekleşecek. Peki, MEB yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, MEBBİS başvuru ekranı ve ayrıntılar.

1/4Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS 2023 | MEB yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu başladı mı, nasıl yapılır

2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı bugün açılacak. MEB'den yapılan duyuruda kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusu 7 Ağustos'ta alınmaya başlanacak. Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklar. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.

2/4ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için tarih belli oldu.

MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 7-14 Ağustos tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar ise 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibariyle yapılacak.

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3/4BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

4/4Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS 2023 | MEB yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu başladı mı, nasıl yapılır

Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

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#Öğretmen#MEBBİS#Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu

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