MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI

Ana kadro yarışmacı elemelerine tüm hızıyla devam eden MasterChef All Star'da 7. önlüğü kazanan isim netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star çarşamba akşamı yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında kazanan yarışmacılar Eray, Tanya, Esra, Berk ve Ebru oldu. Yaratıcı tabak etabında ise finale Tanya ile Eray kaldı. Gecenin sonunda şeflerin kararı ile MasterChef All Star kadrosuna Tanya girdi. Böylece MasterChef All Star'ın ilk 7 yarışmacısı kesinleşti. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları kimler? Dün gece ana kadroya kim girdi? İşte, son bölümde yaşananlar.