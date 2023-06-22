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MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI | 21 Haziran MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? Tanya'ya övgü dolu sözler! İşte MasterChef All Star'ın 7. yarışmacısı!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 01:46

MasterChef All Star 7. yarışmacı, dün gece netlik kazandı. Yeni sezon heyecanı başlayan MasterChef All Star'ın 21 Haziran tarihli son bölümünde, 2020 yılı yarışmacıları ana kadroya girebilmek için ikili etapta mücadele verdi. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in istedikleri yemekleri rakiplerinden daha başarılı yapan bir yarışmacı MasterChef All Star ana kadrosuna seçildi. Gecenin yemekleri ise arancini ve somon ile yosunla yaratıcı tabak oldu. Finale Tanya ve Eray kalırken, şeflerden Tanya'ya övgü yağdı. Peki, MasterChef'te kadroya kim girdi ve kazanan kim oldu? İşte, dün gecenin birincisi.

1/6MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI | 21 Haziran MasterChefte kim kazandı, ana kadroya kim girdi Tanyaya övgü dolu sözler İşte MasterChef All Starın 7. yarışmacısı

Ana kadro yarışmacı elemelerine tüm hızıyla devam eden MasterChef All Star'da 7. önlüğü kazanan isim netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star çarşamba akşamı yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında kazanan yarışmacılar Eray, Tanya, Esra, Berk ve Ebru oldu. Yaratıcı tabak etabında ise finale Tanya ile Eray kaldı. Gecenin sonunda şeflerin kararı ile MasterChef All Star kadrosuna Tanya girdi. Böylece MasterChef All Star'ın ilk 7 yarışmacısı kesinleşti. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları kimler? Dün gece ana kadroya kim girdi? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/6MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Yeni sezonda All Star heyecanına devam eden MasterChef'te ilk 6 yarışmacı belli olmuştu. 2020 yılı yarışmacıları yeni haftanın ikinci gününde kadroya girmek için bir kez daha mücadele verdi. Bu etapta Mehmet, Danilo ve Ömür Şef yarışmacılardan arancini istedi.

3/6MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI | 21 Haziran MasterChefte kim kazandı, ana kadroya kim girdi Tanyaya övgü dolu sözler İşte MasterChef All Starın 7. yarışmacısı

Süre ise tam 45 dakika olarak belirlendi. Şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan değerlendirme ile turu geçen isimler Eray, Tanya, Esra, Berk ve Ebru oldu.

4/6MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ

MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ?

Gecenin yaratıcılık etabında ise bu kez şefler yarışmacılardan somon ve yosun ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Şefler bu turda da tam 45 dakika süre verdi.

5/6MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI | 21 Haziran MasterChefte kim kazandı, ana kadroya kim girdi Tanyaya övgü dolu sözler İşte MasterChef All Starın 7. yarışmacısı

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan yarışmacıları öne çağırdı. Finale ise Tanya ve Eray kaldı. Şeflerin kararı ile MasterChef All Star kadrosuna giren 7. yarışmacı Tanya oldu. Mehmet Şef Tanya'nın tabağına kaşık atmaya niyetlendiklerini ancak ufak pürüzler olduğunu söyledi.

6/6MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI

Geçen hafta başlayan yarışmada ana kadroya giren ilk 7 isim netleşti. MasterChef All Star kadrosuna seçilen isimler; Güzide, Suna, Eray, Batuhan, Rıfat, Sefa ve son olarak Tanya oldu.

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