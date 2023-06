MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023 || MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? Somer Şef ayrıldı mı? İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı

MasterChef All Star yarışmacı kadrosu 2023 belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef All Star'ın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda, eski sezonun MasterChef yarışmacılarından olan Barbaros, Cemre, Alican, Eren, Metin, Uğur, Hasan gibi isimler dikkat çekti. Öte yandan Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın görüldüğü fragmanda, Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi akıllara Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? sorusunu getirdi. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı...