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MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023 || MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? Somer Şef ayrıldı mı? İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef All Star#Masterchef All Star Kadrosu#Masterchef All Star Jüri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 17:26

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef 2023 sezonunda eski yarışmacıların rekabetine sahne olacak. Merakla beklenen MasterChef All Star, Survivor 2023 finalinin ardından ekranlara gelecek. MasterChef All Star kadro ve jüri üyeleri şimdiden merak konusu oldu. MasterChef All Star fragmanı ile sevilen eski yarışmacıların keyifli sohbeti heyecan yarattı. Bir diğer konu da fragmanda Somer Şef'in olmamasıydı. Peki, Somer Şef MasterChef'te yok mu? 2023 MasterChef All Star jüri üyeleri kimler? İşte, MasterChef All Star yarışmacıları ve fragmanı...

1/9MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023 || MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler Somer Şef ayrıldı mı İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı

MasterChef All Star yarışmacı kadrosu 2023 belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef All Star'ın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda, eski sezonun MasterChef yarışmacılarından olan Barbaros, Cemre, Alican, Eren, Metin, Uğur, Hasan gibi isimler dikkat çekti. Öte yandan Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın görüldüğü fragmanda, Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi akıllara Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? sorusunu getirdi. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler? İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı...

2/9MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in ilk tanıtımı yayınlandı. Bununla beraber MasterChef All Star yayın tarihi de belli oldu.

Buna göre MasterChef All Star ilk bölümüyle 14 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek.

3/9MASTERCHEF ALL STAR JÜRİ ÜYELERİ KİMLER

MASTERCHEF ALL STAR JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken, Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi izleyenleri meraklandırdı. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi. MasterChef All Star 1. bölüm fragmanında ise ünlü şeflerden Yılmaz Öztürk'ün yer alması, Somer Şef'in yerine gelen jüri üyesi olabileceği iddialarını beraberinde getirdi.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-masterchef-yeni-juri-uyesi-yilmaz-ozturk-kimdir-kac-yasinda-nereli-masterchef-yeni-fragmaninda-dikkat-cekmisti-42282811

4/9MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023

MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın yarışmacı kadrosu, yeni sezon tanıtım fragmanı ile netleşmeye başladı. Fragmanda yer alan yarışmacılar şöyle;

Barbaros Yoloğlu,

Uğur Kardaş,

Metin Yavuz,

Sergen Özer,

Eren Kaşıkçı,

Sefa Okyay Kılıç,

 

5/9MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023 || MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler Somer Şef ayrıldı mı İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı

Tahsin Küçük,

Ebru Has,

Yağız Özçelik,

Batuhan Bayır,

Faruk Batuhan Öner,

6/9MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023 || MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler Somer Şef ayrıldı mı İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı

Alican Sabunsoy,

Mustafa Aydın,

Esra Tokelli,

Dilara Başaran,

Rıfat Yurttaş,

Suna Aydın,

Kerem Giritlioğlu,

7/9MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023 || MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler Somer Şef ayrıldı mı İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı
8/9MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023 || MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler Somer Şef ayrıldı mı İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı

Eray Aksungur,

Kıvanç Karadeniz,

Hasan Biltekin,

Fatma Nur Uçar,

Ayaz Geçer,

Tolga Şener,

Cemre Uyanık,

9/9MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023 || MasterChef All Star yarışmacıları ve üyeleri kimler Somer Şef ayrıldı mı İşte, MasterChef yeni sezon fragmanı

Gülşah Suna,

Duygu Acarsoy Atun,

Pelin Zaman,

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#Masterchef All Star#Masterchef All Star Kadrosu#Masterchef All Star Jüri