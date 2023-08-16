Maske zorunluluğu geri mi geliyor? DSÖ uyardı! Yeni koronavirüs varyantı Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Eris varyantı hangi ülkelerde var?

ERİS VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, henüz resmi olarak adı bile konmamış, 'BA.6' olarak anılan yeni bir varyantın önümüzdeki haftalarda kasvetli bir hava ortaya çıkarmasından endişe ediliyor.

Uzmanlar şimdiye kadar sadece Danimarka ve İsrail'de görülen varyantın endişe verici bir mutasyon eğilimi gösterdiğini ve potansiyel olarak daha büyük bir dalgalanmaya yol açabileceğini belirtiyor.