Maske zorunluluğu geri mi geliyor? DSÖ uyardı! Yeni koronavirüs varyantı Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Eris varyantı hangi ülkelerde var?

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Vaka artışları hastaneye yatışların artmasına da neden olurken dünyanın beklediği açıklama geldi.
İngiliz bilim insanları Eris'in en yaygın semptomlarını açıkladı.
Eris, Omicron'un bir alt varyantıdır, bu nedenle semptomlar diğer varyantlarınkine benzer.
Zoe Sağlık Çalışmasına göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şöyle;
- Boğaz ağrısı
- Burun akıntısı
- Tıkalı bir burun
- Hapşırma
- Balgamsız öksürük
- Baş ağrısı
- Balgamlı öksürük
- Boğuk bir ses
- Kas ağrıları
- Koku almada değişiklik