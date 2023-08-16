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Maske zorunluluğu geri mi geliyor? DSÖ uyardı! Yeni koronavirüs varyantı Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Eris varyantı hangi ülkelerde var?

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#Eris Virüsü#Eris Varyantı#Maske
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 13:20

Covid-19'un yeni varyantı EG.5 varyantı Eris virüsü İngiltere'nin ardından ABD'de görüldü. Dünya Sağlık Örgütü eris varyantı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiltere’de her 7 vakadan 1’isinde görülen ve Eris adı da verilen alt varyantın Sars-Cov-2'nin Omicron varyantından türediği ifade ediliyor. Bu durum akıllara maske zorunluluğu geri mi geliyor? sorusunu getirdi. Peki, Yeni koronavirüs varyantı Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Eris varyantı hangi ülkelerde var? İşte eris varyantı son gelişmeler...

1/6Maske zorunluluğu geri mi geliyor DSÖ uyardı Yeni koronavirüs varyantı Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir Eris varyantı hangi ülkelerde var

3 yılı aşkın süredir koronavirüsü ile mücadele eden dünya şimdi de Omicron alt varyantı XBB.1.5 eris virüsü için alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'Eris' olarak adlandırılan EG.5 varyantının şimdiye kadar 51 ülkede görüldüğüne dikkat çekerek ülkeleri Kovid önlemlerini kaldırmamaları konusunda uyardı. Peki, eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Eris virüsü hangi ülkelerde var? İşte detaylar...

2/6ERİS VİRÜSÜ NEDİR

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelen açıklamada ülkelerin yeni vakalara karşı tetikte olmaları ve COVID belirtileri gösteren hastaları yakından takip etmeleri tavsiye edildi. UKHSA verilerine göre Eris halihazırda 7 COVID vakasından birinin sebebi haline geldi. Bu da yeni alt varyantın diğerlerine göre epey hızlı biçimde yayıldığı ve giderek daha baskın hale geldiği anlamına geliyor.

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3/6Maske zorunluluğu geri mi geliyor DSÖ uyardı Yeni koronavirüs varyantı Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir Eris varyantı hangi ülkelerde var

Uzmanlar kötü havanın çok büyük bir rolü olduğunu söylüyor. MailOnline ile yaptığı bir röportajda, Warwick Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Young, kötü havanın sinema salonlarına gitmek veya halka açık etkinliklere katılmak gibi daha fazla kapalı alan etkinliğine yol açtığını belirtti. Bu, insanları virüse yakalanmaya karşı daha savunmasız hale getirdi. Ayrıca hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Covid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.

4/6ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vaka artışları hastaneye yatışların artmasına da neden olurken dünyanın beklediği açıklama geldi.

İngiliz bilim insanları Eris'in en yaygın semptomlarını açıkladı.

Eris, Omicron'un bir alt varyantıdır, bu nedenle semptomlar diğer varyantlarınkine benzer.

Zoe Sağlık Çalışmasına göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şöyle;

- Boğaz ağrısı

- Burun akıntısı

- Tıkalı bir burun

- Hapşırma

- Balgamsız öksürük

- Baş ağrısı

- Balgamlı öksürük

- Boğuk bir ses

- Kas ağrıları

- Koku almada değişiklik

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5/6MASKE ZORUNLULUĞU GERİ Mİ GELİYOR

MASKE ZORUNLULUĞU GERİ Mİ GELİYOR?

Biden'ın Koronavirüs Danışma Kurulu'nun eski üyesi Dr. Céline Gounder ABD medyasına yaptığı açıklamada 'Kalabalık alanlarda maske takılabilir' açıklamasında bulundu.

ABD ve İngiltere'nin başı çektiği pek çok ülkede koronavirüs vakaları yeniden tırmanışa geçti. Uzmanlar hızlı artışın Omicron'un alt varyantı Eris'ten kaynaklandığını belirtirken son rakamlar her 10 Kovid vakasından 1'inin Eris olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'Eris' olarak adlandırılan EG.5 varyantının şimdiye kadar 51 ülkede görüldüğüne dikkat çekerek ülkeleri Kovid önlemlerini kaldırmamaları konusunda uyardı.

6/6ERİS VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE VAR

ERİS VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, henüz resmi olarak adı bile konmamış, 'BA.6' olarak anılan yeni bir varyantın önümüzdeki haftalarda kasvetli bir hava ortaya çıkarmasından endişe ediliyor.

Uzmanlar şimdiye kadar sadece Danimarka ve İsrail'de görülen varyantın endişe verici bir mutasyon eğilimi gösterdiğini ve potansiyel olarak daha büyük bir dalgalanmaya yol açabileceğini belirtiyor.

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#Eris Virüsü#Eris Varyantı#Maske

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