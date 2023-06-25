LGS taban puanları 2023, LGS sınav sonuçları ile yerleştirme sürecini bekleyen öğrenci ve veliler tarafından beklenmeye başladı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri ile yayımlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin LGS tercih kılavuzunun 26 Haziran Pazartesi günü ilan edileceğini söyledi. 2023 yılı LGS taban puanları ile henüz ilan edilmedi. Ancak 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ile lise tercih dönemi öncesi ön bilgi sağlamak açısından önem arz edecek. Peki, LGS taban puanları ne zaman, hangi gün ilan edilecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.