×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

LGS TABAN PUANLARI 2023 (meb.gov.tr) | LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

Güncelleme Tarihi:

#Lise Yüzdelik Dilim#Lgs Taban Puanları 2023#Lgs Yüzdelik Dilimler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 19:21

LGS taban puanları 2023 ve lise yüzdelik dilimler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündemine geldi. Millî Eğitim Bakanlığınca 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile gözler lise tercih tarihlerine çevrildi. 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS sınavında tercih maratonu 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler 2023 bilgileri tercih sürecinde öğrenci ve velilere ışık tutacak. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları MEB.gov.tr üzerinden her sene ilan ediliyor. Peki, 2023 LGS lise taban puanları belli oldu mu? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/7LGS TABAN PUANLARI 2023 (meb.gov.tr) | LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS taban puanları 2023, LGS sınav sonuçları ile yerleştirme sürecini bekleyen öğrenci ve veliler tarafından beklenmeye başladı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri ile yayımlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin LGS tercih kılavuzunun 26 Haziran Pazartesi günü ilan edileceğini söyledi. 2023 yılı LGS taban puanları ile henüz ilan edilmedi. Ancak 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ile lise tercih dönemi öncesi ön bilgi sağlamak açısından önem arz edecek. Peki, LGS taban puanları ne zaman, hangi gün ilan edilecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/7LGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI

LGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. LGS sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor. İşte 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi

LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3/7YÜZDELİK DİLİM NEDİR

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

4/7LGS TABAN PUANLARI 2023 (meb.gov.tr) | LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

5/7GENEL YÜZDLEİK DİLİM NEDİR

GENEL YÜZDLEİK DİLİM NEDİR?

Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir.

6/7GENEL YÜZDELİK DİLİM Mİ, İL YÜZDELİK DİLİM Mİ

GENEL YÜZDELİK DİLİM Mİ, İL YÜZDELİK DİLİM Mİ?

Tercih edilecek olan ilde bulunan okul bazında yüzdelik dilimi karşılaştırmak bu aşamada önem arz edebilmektedir.

7/7LGS TABAN PUANLARI 2023 (meb.gov.tr) | LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lise Yüzdelik Dilim#Lgs Taban Puanları 2023#Lgs Yüzdelik Dilimler