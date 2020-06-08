LGS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesinde son durum
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2020 tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgesine çevrildi. LGS sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgesinde bu yıl farklı bir uygulama yapılacak. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesinde son durum...
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Corona virüsü nedeniyle ertelenen sınavlardan biri de LGS'ydi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle LGS 2020 tarihi 20 Haziran'a ertelendi. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da LGS sınav giriş belgesini nasıl edinebileceklerini merka ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:Daha önce "Bu yıl öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler." açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgesiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
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"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."
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LGS SAAT KAÇTA?
LGS sınavı 20 Haziran tarihinde 2 oturum halinde gerçekleştirilecek. 1. oturum başlama saati 09.30 olup 2. oturum saat 11.30‘da başlayacak.
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LGS sınavının 1. oturumu 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. 2. oturum ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.