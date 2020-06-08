LGS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesinde son durum

Corona virüsü nedeniyle ertelenen sınavlardan biri de LGS'ydi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle LGS 2020 tarihi 20 Haziran'a ertelendi. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da LGS sınav giriş belgesini nasıl edinebileceklerini merka ediyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:Daha önce "Bu yıl öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler." açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgesiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: