LGS nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? MEB 2023 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri tarihi ve sonuçları

08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağan üstü hal kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022 - 2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerden tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın 08-16 Ağustos 2023 tarihlerinde ilgili komisyonlarca öğrencilerin yerleştirme başvuruları alınarak 18 Ağustos 2023 tarihinde okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.