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LGS nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? MEB 2023 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri tarihi ve sonuçları

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#LGS Nakil Tercihleri#Nakil İşlemleri#Nakil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 11:29

Lise tercih sonuçları meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle yerleştirme sonuçlarına ulaşabiliyor. Bu yıl 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı ve 562 birincinin çıktığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran’da uygulandı. Sonuçların 23 Haziran’da açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, 19 Temmuz’da tamamlandı. İlk yerleşmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil işlemleri başlayacak. Peki, LGS nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? 2023 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri tarihi ve başvuru ekranı

1/4LGS nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır MEB 2023 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri tarihi ve sonuçları

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte nakil süreci de başladı. Tercihler kapsamında nakil işlemleri de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Deprem bölgesinde ise nakil tercihleri farklı tarihlerde gerçekleşecek. Peki, LGS nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? MEB 2023 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri tarihi ve sonuçları

2/4NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023

NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

İlk yerleşmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için tercih süreci devam edecek. 24-28 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih dönemi yapılacak. Sonuçları ise 31 Temmuz’da ilan edilecek.

Nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de öğrencilerin 3 tercih hakkı bulunacak.

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3/4LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 2. nakil tercihleri alınacak.

7 Ağustos tarihinde 2. nakil sonuçları açıklanacak.

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4/4LGS nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılır MEB 2023 LGS 1. ve 2. nakil işlemleri tarihi ve sonuçları

08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağan üstü hal kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022 - 2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerden tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın 08-16 Ağustos 2023 tarihlerinde ilgili komisyonlarca öğrencilerin yerleştirme başvuruları alınarak 18 Ağustos 2023 tarihinde okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

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#LGS Nakil Tercihleri#Nakil İşlemleri#Nakil

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