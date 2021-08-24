Gündem Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 22:01 | 24 Ağustos 2021 - 22:01

KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte 2021 yurt başvuru takvimi ve süreç

2021-2022 eğitim yılı öncesi KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvurularının henüz başlamadığı bu dönemde, merak edilen bir diğer husus ise yurtların açılış tarihi oldu. Yeni dönemi üniversitelerinin olduğu şehirlerde karşılamak isteyen öğrenciler, bu kapsamda bilgileri sorguluyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?