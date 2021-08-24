KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte 2021 yurt başvuru takvimi ve süreç
2021-2022 eğitim yılı öncesi KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvurularının henüz başlamadığı bu dönemde, merak edilen bir diğer husus ise yurtların açılış tarihi oldu. Yeni dönemi üniversitelerinin olduğu şehirlerde karşılamak isteyen öğrenciler, bu kapsamda bilgileri sorguluyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?
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KYK yurtlarının açılışı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından devlet yurtlarına başvurular başlayacak ve öğrenciler için kayıt süreci işleyecek. İşte, 2021 KYK yurt başvuruları ve yurtların açılış tarihi hakkında ayrıntılar...
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KYK yurt başvurularının, 2021 YKS yerleştir me işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
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Geçtiğimiz yıllarda başvurular ağustos ayının sonlarından başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği öngörülüyor.
Yurtların açılış tarihi de henüz netlik kazanmadı.