KYK burs ve kredileri ne kadar? 2020 2021 KYK bursu ilk ödeme tarihi ve Ziraat Bankası KYK sorgulama ekranı
KYK bursları ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs ve kredi ödeme tarihi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrası burs almaya hak kazanan öğrenciler ilk ücretlerini ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu şekilde alacaklar. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada 2020 2021 KYK burs ve kredi ücretleriyle ilgili de bilgi verildi. Taahhütname işlemi sonrası KYK burs ve kredileri Ziraat Bankası tarafından ödenecek. İşte, 2020 2021 KYK bursları ilk ödeme tarihleri.
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KYK burs ve kredi ödeme tarihleri son dakika açıklamalar ile belli oldu. Yükseköğrenim programına kayıt yaptırmaya hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıfta öğrenimine devam eden öğrencilerin başvurularını gerçekleştirdiği KYK burs ve kredileri için ilk ödeme ocak ayında yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira olarak bildirildi. İşte, detaylar.
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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.
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2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
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BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.