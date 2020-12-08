Gündem Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 19:34 | 08 Aralık 2020 - 19:34

KYK burs ve kredileri ne kadar? 2020 2021 KYK bursu ilk ödeme tarihi ve Ziraat Bankası KYK sorgulama ekranı

KYK bursları ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs ve kredi ödeme tarihi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrası burs almaya hak kazanan öğrenciler ilk ücretlerini ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu şekilde alacaklar. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada 2020 2021 KYK burs ve kredi ücretleriyle ilgili de bilgi verildi. Taahhütname işlemi sonrası KYK burs ve kredileri Ziraat Bankası tarafından ödenecek. İşte, 2020 2021 KYK bursları ilk ödeme tarihleri.