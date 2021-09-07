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GeriGündem KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 burs başvuru takviminden detaylar
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Gündem
Haber Giriş: 07 Eylül 2021 - 14:03 | 

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 burs başvuru takviminden detaylar

2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başlaması ile şimdi burs başvurusu gündem oldu. Üniversite öğrencileri, burs başvuru ekranının açılacağı tarihe odaklandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

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Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularına yönelik araştırmalar hızlandı. Öğrencilerin burs ve kredi başvurularında öncelikli tercihi olan KYK her yıl belirlenen tarihlerde başvuruları alıyor. KYK burs ve kredi başvuruları online sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, KYK burs ve kredi başvurusunda gelişmeler...

2BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

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Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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