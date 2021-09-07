KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 burs başvuru takviminden detaylar

Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularına yönelik araştırmalar hızlandı. Öğrencilerin burs ve kredi başvurularında öncelikli tercihi olan KYK her yıl belirlenen tarihlerde başvuruları alıyor. KYK burs ve kredi başvuruları online sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, KYK burs ve kredi başvurusunda gelişmeler...