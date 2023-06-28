KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesme duası nasıl okunur, kurban keserken okunacak dua nedir? İşte Arapça ve Türkçe kurban duası okunuşu

Kurban duası, Kurban Bayramıyla beraber araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet bilgisine göre, İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir. İşte, kurban kesim duası ve kurban keserken okunacak duanın okunuşu...