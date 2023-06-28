×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesme duası nasıl okunur, kurban keserken okunacak dua nedir? İşte Arapça ve Türkçe kurban duası okunuşu

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Duası#Kurban Keserken Okunacak Dua#Kurban Duası Nasıl Okunur
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 00:15

Kurban duası, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle Müslümanların gündeminde yer aldı. Kurban keserken okunacak dua, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle araştırılan konulardan biri. 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlayacak. Kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar da kurban duasını sorguluyor. Peki Kurban keserken okunacak dua nedir? Kurban kesme duası nasıl okunur? İşte Arapça ve Türkçe kurban duası okunuşu...

1/4KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesme duası nasıl okunur, kurban keserken okunacak dua nedir İşte Arapça ve Türkçe kurban duası okunuşu

Kurban duası, Kurban Bayramıyla beraber araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet bilgisine göre, İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir. İşte, kurban kesim duası ve kurban keserken okunacak duanın okunuşu...

2/4KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66)

3/4KURBAN DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

KURBAN DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

4/4KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesme duası nasıl okunur, kurban keserken okunacak dua nedir İşte Arapça ve Türkçe kurban duası okunuşu

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Duası#Kurban Keserken Okunacak Dua#Kurban Duası Nasıl Okunur