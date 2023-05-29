KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün kaldı?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 2023 yılında hangi ayda idrak edilecek merak ediliyor. Genellikle hafta sonu ile birleşen ve bu nedenle en uzun remi tatillerden olan Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak sorusu da bu nedenle araştırmalar arasında yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? 2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte Kurban Bayramı tatili 2023 tarihleri...