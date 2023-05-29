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KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün kaldı?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 15:55

2023 Kurban Bayramı tarihleri Diyanet takvimi ile haziran ayında gerçekleşecek. Şimdiden bayram tatili programlarını yapmak isteyen milyonlarca kişi, Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün olacak merak ediyor. En uzun resmi tatillerden olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek mi araştırmaları mayıs ayının sonlarına gelinirken araştırılan konulardan oldu. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olmuştu. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? 2023 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün kaldı? İşte, Kurban Bayramı tarihi 2023

1/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN, 9 GÜN MÜ 2023 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün kaldı

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 2023 yılında hangi ayda idrak edilecek merak ediliyor. Genellikle hafta sonu ile birleşen ve bu nedenle en uzun remi tatillerden olan Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak sorusu da bu nedenle araştırmalar arasında yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? 2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte Kurban Bayramı tatili 2023 tarihleri...

2/4KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

3/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

4/42023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

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