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KPSS TERCİH SONUCU SORGULAMA || Gözler ÖSYM'de... KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

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#KPSS 2023/1 Tercih#KPSS Tercih Sonuçları#KPSS Yerleştirme Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 15:25

KPSS 2023/1 tercihlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek olan KPSS tercih sonuçları açıklamasına çevrildi. Adaylar tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecek. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS tercih ve yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

1/3KPSS TERCİH SONUCU SORGULAMA || Gözler ÖSYMde... KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak

KPSS 2023/1 tercih sonuçları gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Ayrıca tercih kılavuzuyla beraber kadroların dağılımları, branş ve kontenjanları da belli oldu. Peki KPSS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM 2023 KPSS tercih sonucu sorgulama bilgileri...

2/3KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu nedenle 13 Temmuz'da biten KPSS tercihlerin ardından, sonuçların 19 Temmuz'dan sonra açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

3/3KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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