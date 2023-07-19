KPSS TERCİH SONUCU SORGULAMA || Gözler ÖSYM'de... KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Ayrıca tercih kılavuzuyla beraber kadroların dağılımları, branş ve kontenjanları da belli oldu. Peki KPSS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM 2023 KPSS tercih sonucu sorgulama bilgileri...