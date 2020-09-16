KPSS soruları ve cevapları yayımlandı! İşte KPSS 2020 lisans soruları ve cevap anahtarı
KPSS soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. KPSS lisans oturumlarına başvuran adaylar 6 Eylül'de genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına, 12-13 Eylül'de ise alan bilgisi testlerine girdiler. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları yayımlandığı duyuruldu. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ulaşabiliyorlar. İşte KPSS lisans soruları ve cevapları
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KPSS soruları ve cevapları yoğun ilgi görüyor. Sınava giren adaylar sonuçlar açıklanmadan önce sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. KPSS lisans oturumlarına giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
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KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, 12-13 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin ve 6 Eylül’de yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, kurumun internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ulaşabilecekleri bildirildi.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.