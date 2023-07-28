KPSS SORULARI VE CEVAPLARI 2023 ne zaman açıklanacak? 2023-KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı kitapçığı PDF ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak...

2023 KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı görüntüleme ekranı için adayların heyecanlı bekleyişi şimdiden başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarında 183 bin 252 aday yarışacak. Sınav sonrası kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat ve maliye, İşletme, muhasebe ve istatistik testi KPSS cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlanacak. Adaylar sınav sonrası cevap anahtarının belirli bir kısmını görüntüleyecekler. Soru ve cevap anahtarının sınav sonrası aynı gün yayınlanması bekleniyor. Peki, KPSS cevapları ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte, ayrıntılar.