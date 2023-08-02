KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2023 KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuç tarihi

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
• Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
• Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
• Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
• Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
• Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim
etmesi,
• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.