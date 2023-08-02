KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2023 KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuç tarihi

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

• Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

• Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

• Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

• Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

• Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim

etmesi,

• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.