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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2023 KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuç tarihi

Güncelleme Tarihi:

#KPSS Sonuçları#KPSS Sonuçları Ne Zaman#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 09:53

2023 KPSS sınavı Eğitim Bilimleri, GK-GY ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ile devam ediyor. Sınava katılan adaylar KPSS sonuç tarihi için ÖSYM takvimi araştırmalarına hız kazandırdı. Adaylar ise sınav sonuçlarının birlikte açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla açılan kadrolara müracaat edebilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2023 KPSS (lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuç tarihi

1/4KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı ÖSYM 2023 KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuç tarihi

2023 KPSS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 son gelişmeler ile takip ediliyor. 26 Temmuz'da düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarının ardından, KPSS Alan Bilgisi de geçtiğimiz hafta sonu (29-30 Temmuz) tamamlandı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak ve 2023-KPSS süreci son bulacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2023 KPSS lisans sınavı sonuç tarihleri...

2/42023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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3/4KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

4/4SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

• Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
• Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
• Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
• Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
• Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim
etmesi,
• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

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