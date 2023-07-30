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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuç sorgulama ekranı

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#KPSS Sonuçları#KPSS Alan Bilgisi#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 10:14

2023 KPSS sonuçları açıklanma tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor.Geçtiğimiz hafta sonu (23 Temmuz) düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarının ardından, KPSS Alan Bilgisi 29-30 Temmuz ve 6 Ağustos’ta yapılacak ÖABT sınavlarıyla devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarında 183 bin 252 aday yarışacak. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin verileri paylaşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yapacak" dedi. Adaylar ise sınav sonuçlarının birlikte açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla açılan kadrolara müracaat edebilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuç sorgulama ekranı

1/4KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuç sorgulama ekranı

Kamu kurumlarındaki iş fırsatını kaçırmak istemeyen binlerce aday KPSS oturumlarına katılım sağlıyor. Sınavların ilk iki oturumu geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Sınavlar bu hafta sonu yapılacak Alan Bilgisi sınavları ile devam edecek. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'nci oturumu 29 Temmuz cumartesi günü saat 10.15’te; hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturum ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını yanıtlayacak. Sınavda çoktan seçmeli 40'ar soru bulunacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50 dakika süre verilecek. Ayrıca, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

2/4KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM olarak amaçlarının kamu kurumlarının ihtiyacı olan personeli yine bir kamu kurumu olan ÖSYM aracılığıyla sağlıklı ve adil bir şekilde yerleştirmek olduğunu belirten Ersoy, "Şimdiye kadarki süreç güzel geçti. Sınavın tamamı itibarıyla 2 milyon 200 bin civarında aday bu sınava başvurdu. 25 Ağustos civarlarında da ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz ve adaylarımızı beklemiş olduğu sonuç sonrasında da devletimizin kurumlarının talebi üzerine tercih ve yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız. Vatana millete hayırlı olsun, adaylarımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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3/4KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuç sorgulama ekranı

Öte yandan sınavın hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturumu ise saat 15.45'te başlayacak. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3’ncü ve son oturum 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak ve 2023-KPSS süreci son bulacak.

4/4KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuç sorgulama ekranı

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#KPSS Sonuçları#KPSS Alan Bilgisi#ÖSYM

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