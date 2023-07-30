KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuç sorgulama ekranı

Kamu kurumlarındaki iş fırsatını kaçırmak istemeyen binlerce aday KPSS oturumlarına katılım sağlıyor. Sınavların ilk iki oturumu geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Sınavlar bu hafta sonu yapılacak Alan Bilgisi sınavları ile devam edecek. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'nci oturumu 29 Temmuz cumartesi günü saat 10.15’te; hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturum ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını yanıtlayacak. Sınavda çoktan seçmeli 40'ar soru bulunacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50 dakika süre verilecek. Ayrıca, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.