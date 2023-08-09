×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

KPSS sınav sonuçları o tarihte açıklanacak! ÖSYM o tarihi duyurdu! 2023 KPSS sonuç tarihi

Güncelleme Tarihi:

#Kpss#Kpss Sonuçları#Kpss Sonucu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 10:22

KPSS sınav sonuçları, memur olabilmek için efor sarf eden binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Öncelikli olarak Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına giren adaylar, uzmanlık için ise sonraki günlerde gerçekleşen alan sınavlarına katılım sağladı. KPSS sınav sonuçları için harekete geçen ÖSYM, tüm optikleri eksiksiz ve hatasız bir şekilde okuyarak sisteme ekleyecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 KPSS sonuç açıklama tarihi bilgisi

1/4KPSS sınav sonuçları o tarihte açıklanacak ÖSYM o tarihi duyurdu 2023 KPSS sonuç tarihi

KPSS sonuçları, kamuda memur olmak isteyenlerin katılımı ile 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlanan sınavın ardından merak konusu oldu. ÖSYM'nin sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı gün duyuruldu. Lisans ve ÖABT sınav sonuçlarıyla beraber KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları da aynı gün belli olacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

2/4KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

EN SON HABERLER

3/4KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR

KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

4/4KPSS sınav sonuçları o tarihte açıklanacak ÖSYM o tarihi duyurdu 2023 KPSS sonuç tarihi

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kpss#Kpss Sonuçları#Kpss Sonucu

EN SON HABERLER