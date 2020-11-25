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Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 11:25 | 

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS soruları ve cevapları

KPSS ortaöğretim sonuçları merak edilen konular arasında yer alıyor. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapıldı. Sınav soruları ve cevapları 23 Kasım 2020 tarihinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar ve KPSS soruları…

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KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları, sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. 22 Kasım’da merkezi olarak düzenlenen ortaöğretim KPSS’ye giren adaylar sorulara ve cevaplara 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebiliyorlar. ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

2KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

3KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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