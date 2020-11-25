KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS soruları ve cevapları

KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları, sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. 22 Kasım’da merkezi olarak düzenlenen ortaöğretim KPSS’ye giren adaylar sorulara ve cevaplara 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebiliyorlar. ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.