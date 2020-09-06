KPSS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 lisans soruları ve cevapları ÖSYM tarafından bekleniyor
KPSS soru ve cevapları söz konusu sınavın ardından adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından organize edilen 2020 KPSS lisans sınavı sonrası netlerini hesaplamak isteyen adaylar, yapılan son dakika açıklamalara odaklandı. KPSS Lisans oturumuna başvuran adaylar ilk olarak genel yetenek-genel kültür sınavına girdiler. Eğitim bilimleri oturumu da aynı gün saat 14:45'te başladı ve 100 dakika sürdü. Peki, KPSS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS lisans soru ve cevap anahtarı ile ilgili merak edilen ayrıntılar.
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KPSS lisans soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yerini aldı. KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Genel yetenek-genel kültür oturumu 10:15'te başladı ve 130 dakika boyuncu devam etti. Sınavın öğleden sonraki oturumu KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise saat 14.45'te başladı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan sınavın soruları 16 Temmuz’da erişime açılmıştı. İşte detaylar
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.