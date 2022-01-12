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Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 09:52 | 

KPSS 2022 ne zaman yapılacak? KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar başladı. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu pek çok vatandaş, KPSS'nin 2022 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS 2022 sınavları ne zaman? İşte, KPSS 2022 tarihi hakkında detaylı bilgiler

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KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi netlik kazandı. Yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin de başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin belirlediği 2022 KPSS Tarihleri ve başvuru sürecine dair detaylar...
2KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
3KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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