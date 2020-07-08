KPSS 2020/9 tercihleri nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak
KPSS 2020/9 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte 8 Temmuz ve 13 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak olan tercihler ile ilgili bilgiler…
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KPSS tercihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına alım yapacak. Başvurmak isteyen adaylar işlemlerini, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanından yapabilecekler.
KPSS 2020/9 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? Adaylar tercihlerini, 08 - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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KPSS 2020/9 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 14 Temmuz 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.