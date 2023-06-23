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Kızamık nedir, belirtileri nelerdir? Kızamık döküntüsü nasıl olur, nasıl bulaşır? İşte kızamık aşısı ve hastalığı hakkında bilgiler

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 11:50

Son günlerde kızamık hastalığı yeniden gündeme geldi. Kızamık aşısı ise hastalığın tehlikeli boyuta ulaşmamasında büyük rol oynuyor. Kızamık tüm dünyada yaygın olarak rastlanan döküntülü bir hastalıktır. Kızamık belirtileri ciltte kırmızı döküntüler olarak kendini gösterir. Covid-19'dan bile daha çok bulaşıcı olan kızamık, çocukluklarda daha sık olmakla beraber her yaş grubunda görülebiliyor. Peki, Kızamık nedir, belirtileri nelerdir? Kızamık döküntüsü nasıl olur, nasıl bulaşır? İşte kızamık aşısı ve hastalığı ile ilgili merak edilenler...

1/5Kızamık nedir, belirtileri nelerdir Kızamık döküntüsü nasıl olur, nasıl bulaşır İşte kızamık aşısı ve hastalığı hakkında bilgiler

Kızamık aşısı ve belirtileri gündemde yer almaya devam ediyor. Kızamık hastalığı son yıllarda sadece çocukları değil yetişkinleri de tehdit ediyor. Temas sonrası 10-12 günde bulaşma dönemi olan kızamığa karşı en iyi korunma yöntemi uzmanlar tarafından aşılama olarak bildiriliyor. Kızamık aşısı çocukluk yaşlarında Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz uygulanıyor. Peki, kızamık belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? Kızamık döküntüsü nasıl olur, nasıl bulaşır? İşte, kızamık aşısı kaç doz gibi soruların yanıtları...

2/5KIZAMIK NEDİR

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık hastalığı çocukluk yaş grubunda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık hastalığına kızamık virüsü neden olur.

3/5KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR

KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnsanlar bilinen tek kaynaktır. Hastalık, solunum yoluyla bulaşmaktadır.

  • Ateş, döküntü ile seyretmektedir.
  • Beraberinde öksürük,
  • Burun akıntısı
  • Halsizlik
  • Döküntü,
  • Gözde kızarıklık gibi belirtiler bulunabilir.

Kızamığın kesin tanısı laboratuvar doğrulamasıyla konur.

4/5KIZAMIK NASIL BULAŞIR

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Daha önce kızamık geçirmemiş veya kızamık aşısı ile korunur hale gelmemiş birisi kızamık ile karşılaşırsa, neredeyse %100 hastalanır ve bu bir hasta ile karşılaşıldığında o hastalığı geçirme riskinin ve bulaştırıcılığın en yüksek olduğu hastalıklardan biridir.

Virüs, hava yollarındaki damlacıkların solunmasıyla ya da enfekte kişilerin burun ve boğaz salgılarının doğrudan ya da dolaylı olarak (bulaşmış nesneler aracılığıyla vb) temasıyla bulaşır. Bu özellikleri nedeni ile de toplum içerisinde çok kolay yayılır.

Dünya genelinde, her gün aşıya ulaşamayan, 380 çocuk kızamıktan ölmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından; gerçek vaka ve ölüm sayılarının bildirilen sayılardan yaklaşık 10-50 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

5/5KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN, KAÇ DOZ YAPILIR

KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN, KAÇ DOZ YAPILIR?

Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.

1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.

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