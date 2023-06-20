Kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık aşısı kimlere uygulanır? İşte kızamık aşısı takvimi!

KIZAMIK AŞISI KİMLERE YAPILIR?

Aşısı mevcuttur ve hastalıktan korunmada çok etkilidir.



Çocukken aşılanıp aşılanmadığı ve kızamık hastalığı geçirip geçirmediği bilinmeyen kişiler aşılanmalıdır. Bu durumdaki adolesan ve erişkinler bir ay arayla iki doz aşı olmalıdırlar.



Kızamık aşısı uygulaması, halen, çocukluk dönemi aşılama takviminde Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı içinde 2 doz olarak uygulanmaktadır.



Gebelik ve bağışıklık yetmezliği olanlara KKK aşısı uygulanmaz.



2 doz aşı kızamığı önlemede %100'e yakın etkilidir.