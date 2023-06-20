Kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık aşısı kimlere uygulanır? İşte kızamık aşısı takvimi!

Kızamık aşısı ne zaman kimlere yapılır, soruları Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması ile öne çıkan konulardan oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık vakalarında son yıllarda artış olduğunu açıkladı. Ailelere “Aşı takvimine uyun” çağrısında bulunan Koca, kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu duyurdu. Kızamıkçık hastalığına karşı aşılanmak; hastalık gebelik döneminde geçirildiğinde konjenital kızamıkçık sendromuyla sonuçlanması nedeniyle büyük önem taşıyor. Kızamık aşısı 2 doz olarak uygulanıyor. Peki, kızamık aşısı ne zaman yapılır? İşte, ayrıntılar.