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Kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık aşısı kimlere uygulanır? İşte kızamık aşısı takvimi!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 19:59

Kızamık aşısı takvimi, son gelişmelerin ardından gündeme geldi. Bakan Koca, temaslıların takibe alındığını, sağlık çalışanlarından barınma merkezlerindeki çocuklara kadar büyük bir aşılama kampanyasının yürütüldüğünü anlatarak, “Aşı takvimine uyun” çağrısında bulundu. Kızamık aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından yeni doğan bebeklere ve çocuklara kızamık hastalığına karşı yapılan aşılar arasında yer alıyor. Kızamık aşısı ülkemizde 1970’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlamış olsa da 1990’lı yıllardan itibaren tüm illerde yaygın ve yüksek dozda hayata geçirildi. Peki, Kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık aşısı kimlere uygulanır? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Kızamık aşısı ne zaman yapılır Kızamık aşısı kimlere uygulanır İşte kızamık aşısı takvimi

Kızamık aşısı ne zaman kimlere yapılır, soruları Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması ile öne çıkan konulardan oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık vakalarında son yıllarda artış olduğunu açıkladı. Ailelere “Aşı takvimine uyun” çağrısında bulunan Koca, kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu duyurdu. Kızamıkçık hastalığına karşı aşılanmak; hastalık gebelik döneminde geçirildiğinde konjenital kızamıkçık sendromuyla sonuçlanması nedeniyle büyük önem taşıyor. Kızamık aşısı 2 doz olarak uygulanıyor. Peki, kızamık aşısı ne zaman yapılır? İşte, ayrıntılar.

2/4KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN YAPILIR

KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.

3/4KIZAMIK AŞISI KİMLERE YAPILIR

KIZAMIK AŞISI KİMLERE YAPILIR?

Aşısı mevcuttur ve hastalıktan korunmada çok etkilidir.

Çocukken aşılanıp aşılanmadığı ve kızamık hastalığı geçirip geçirmediği bilinmeyen kişiler aşılanmalıdır. Bu durumdaki adolesan ve erişkinler bir ay arayla iki doz aşı olmalıdırlar.

Kızamık aşısı uygulaması, halen, çocukluk dönemi aşılama takviminde Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı içinde 2 doz olarak uygulanmaktadır.

Gebelik ve bağışıklık yetmezliği olanlara KKK aşısı uygulanmaz.

2 doz aşı kızamığı önlemede %100'e yakın etkilidir.

4/4KIZAMIK AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI

KIZAMIK AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Canlı zayıflatılmış bir aşı olan kızamık aşısı sonrasında %10 aşı uygulanan yerde ağrı-şişlik-kızarıklık ve hafif ateş, %5 hafif döküntü görülebilmektedir.

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