Kimlikle oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? Pasaportla oy kullanılır mı? İşte oy vermek için gerekli belgeler...

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Oy kullanmak için yanınızda seçmen bilgi kağıdını götürmeniz şart değil. Ancak TC kimliği şart. Sandığa giderken, yanınızda üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı gibi bir resmi belge bulunması şart. Aksi halde oy kullanamazsınız.