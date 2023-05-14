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Kimlikle oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? Pasaportla oy kullanılır mı? İşte oy vermek için gerekli belgeler...

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#Pasaportla Oy Kullanılır Mı#Kimlikle Oy Verilir Mi#Oy Kullanırken Gerekli Belgeler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 12:23

Sadece kimlik veya pasaport ile oy kullanılıp kullanılamayacağı sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için oy verme işlemleri sabah saat 08:00'de başladı. Özellikle ilk defa oy kullanacak seçmenler gerekli belgeleri araştırıyor. Peki Kimlikle oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? Pasaportla oy kullanılır mı? İşte oy vermek için gerekli evraklar...

1/4Kimlikle oy kullanılır mı Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi Pasaportla oy kullanılır mı İşte oy vermek için gerekli belgeler...

Oy verme işlemi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında tamamlanacak. Seçmenler sandık numarasına göre oylarını kullanacak. Vatandaşlık görevini yerine getirecek seçmenler oy kullanırken gereken belgeleri merak ediyor. İşte ayrıntılar...

2/4SADECE KİMLİKLE OY VERİLİR Mİ

SADECE KİMLİKLE OY VERİLİR Mİ?

TC kimlik numarası net olarak belli olan kimliklerle 14 Mayıs Pazar günü oy kullanılabilecek.

3/4SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Oy kullanmak için yanınızda seçmen bilgi kağıdını götürmeniz şart değil. Ancak TC kimliği şart. Sandığa giderken, yanınızda üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı gibi bir resmi belge bulunması şart. Aksi halde oy kullanamazsınız.

4/4PASAPORT İLE OY KULLANILIR MI

PASAPORT İLE OY KULLANILIR MI?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

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