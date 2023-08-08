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KIDEM TAZMİNATI 2023 HESAPLAMA | Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? 2023 Temmuz asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ve tavanı ne kadar, kaç TL oldu?

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 20:27

Kıdem tazminatı hesaplaması 2023 işten ayrılan çalışanların en önemli gündem konusu olmaya devam ediyor. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından yeni kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu. 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükselen asgari ücret zammıyla 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen kıdem tazminatı da arttı. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? İşte, kıdem tazminatı şartları ve hesaplaması ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5KIDEM TAZMİNATI 2023 HESAPLAMA | Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır 2023 Temmuz asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ve tavanı ne kadar, kaç TL oldu

2023 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar sorusu, kamuoyunun ve 7 milyon çalışanın odaklandığı konuların başında geliyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam oranı ile kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalem değişti. Çalışanların işten ayrılması veya çıkartılması durumunda alacakları kıdem tazminatı 13 bin 414 liraya yükseldi. Kıdem tazminatı hesaplamasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınıyor. Peki, kıdem tazminatından kimler yararlanabilir? Kıdem tazminatı şartları nelerdir? İşte, kıdem tazminatı hesaplama bilgisi ve konu hakkında ayrıntılar.

2/5ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TABANI BELLİ OLDU

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TABANI BELLİ OLDU

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 134 bin 140 lira oldu. Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 134 bin 140 lira oldu. 

(Not: Kıdem tazminatı olarak hesaplamıştır. İhbar tazminatı ve diğer özlük haklarına ilişkin hesaplar katılmamıştır. Sadece oranın belli olması için kıdem tazminatı baz alınmıştır. Damga vergisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

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3/5KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2023'te belirlenen kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489,83 TL oldu.

4/5KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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5/5KIDEM TAZMİNATI HANGİ KOŞULLARDA VERİLİR

KIDEM TAZMİNATI HANGİ KOŞULLARDA VERİLİR?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

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