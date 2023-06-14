Karneler saat kaçta dağıtılacak? 2023 Okullarda karneler cuma günü öğleden önce mi, sonra mı verilecek?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
19 milyondan fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi cuma günü karne alacak. Karne dağıtımları öğrencilerin eğitim aldığı sınıfta gerçekleşecek.
2023 yılında karne dağıtımı saatleri okullara ve illere göre değişkenlik gösterebilir. Öğrenciler ve aileleri karne dağıtımı saatlerini ilgili sınıf öğretmenlerinden veya okul yönetimlerinden öğrenebilirler.
Karne dağıtımları genellikle sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında dağılırken, öğlenci öğrenciler için ise saat 11.00 ile 12.00 arasında dağıtılmaktadır.