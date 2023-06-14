Karneler saat kaçta dağıtılacak? 2023 Okullarda karneler cuma günü öğleden önce mi, sonra mı verilecek?





Öğretmenler, geçtiğimiz haftalarda e-Okul VBS sistemine devamsızlık ve sınav notlarını girmeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bu cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Karne dağıtımının tamamlanmasıyla öğretmenler, okul müdürlüklerinden karneleri ve başarı belgelerini teslim alacak. Karne dağıtımının yanı sıra öğrenciler, Takdir Belgesi, Teşekkür Belgesi ve Onur Belgesi gibi başarı belgelerini de cuma günü teslim alacak. Öğrencileri karne heyecanı sararken bir yandan karnelerin saat kaçta dağıtılmaya başlanacağı merak edliyor. Karne dağıtımları cuma günü sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek. Peki 2023 Karneler saat kaçta verilecek? İşte, konuyla ilgili detaylar…