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Karneler saat kaçta dağıtılacak? 2023 Okullarda karneler cuma günü öğleden önce mi, sonra mı verilecek?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 09:57

19 milyon öğrenci için beklenen gün geldi. Dönem boyunca derslerde ve sınavlarda verdikleri emeklerinin karşılığını bu cuma günü alacak İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne dağıtımının ne zaman olduğunu merak ediyor. Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı üç gün sonra sona erecek. Öğrencilerin bu heyecanlı gününde onları yalnız bırakmak istemeyen aileleri ise okullarda düzenlenen karne dağıtımına katılacak. Türkiye genelindeki tüm okullarda karne töreni düzenlenecek ve 2. dönem sona erecek. Yaz tatili öncesinde öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla hep birlikte olacak. Peki Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? İşte, okullarda karne dağıtımına ilişkin bilinmesi gerekenler…

1/4Karneler saat kaçta dağıtılacak 2023 Okullarda karneler cuma günü öğleden önce mi, sonra mı verilecek



Öğretmenler, geçtiğimiz haftalarda e-Okul VBS sistemine devamsızlık ve sınav notlarını girmeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bu cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Karne dağıtımının tamamlanmasıyla öğretmenler, okul müdürlüklerinden karneleri ve başarı belgelerini teslim alacak. Karne dağıtımının yanı sıra öğrenciler, Takdir Belgesi, Teşekkür Belgesi ve Onur Belgesi gibi başarı belgelerini de cuma günü teslim alacak. Öğrencileri karne heyecanı sararken bir yandan karnelerin saat kaçta dağıtılmaya başlanacağı merak edliyor. Karne dağıtımları cuma günü sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek. Peki 2023 Karneler saat kaçta verilecek? İşte, konuyla ilgili detaylar…

2/4KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

 19 milyondan fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi cuma günü karne alacak. Karne dağıtımları öğrencilerin eğitim aldığı sınıfta gerçekleşecek.

2023 yılında karne dağıtımı saatleri okullara ve illere göre değişkenlik gösterebilir. Öğrenciler ve aileleri karne dağıtımı saatlerini ilgili sınıf öğretmenlerinden veya okul yönetimlerinden öğrenebilirler.

Karne dağıtımları genellikle sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında dağılırken, öğlenci öğrenciler için ise saat 11.00 ile 12.00 arasında dağıtılmaktadır.

 

3/4KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK

KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Karne günlerinde öğrencilerin okula serbest kıyafetle geleceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır. Normal şartlarda karne günü öğrenciler üniformalı bir şekilde okula gitmelidir. Ancak bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı okullarda resmi üniforma şart koşulurken bazı okullarda ise karne günü sivil kıyafetle gidilebiliyor.

4/4KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

2022-2023 eğitim öğretim yılı cuma günü sona erecek. Okullarda bu döneme ait ders programlarının neredeyse tamamı tamamlandı. Karne dağıtımı günü okullarda yarım gün olarak nitelendirilebilir. Karne günü öğrenciler her zaman olduğu gibi sınıflarda yerini alacak. Karne günü öğretmenler, öğrenciler için dönemin kısa bir değerlendirmesini yapabiliyor. Karne günü okullarda ders işlenmemektedir.

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