KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI: KGM işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 3 bin işçi alınıyor

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları hem internet üzerinden hem de telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar takvim doğrultusunda hareket edecek. Özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.