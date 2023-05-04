KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI: KGM işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 3 bin işçi alınıyor

KGM HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?
80 Ağır Makine Yağcısı,
- 37 Asfalt Usta Yardımcısı,
- 20 Aşçı Yardımcısı,
- 75 Aşçı,
- 288 Atölye Usta Yardımcısı,
- 144 Bakım İşçisi,
- 7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
- 249 Bina ve Mal Bakıcısı,
- 631 Düz İşçi,
- 25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
- 17 Elektrik Tesisatçısı,
- 42 Elektronik Ustası,
- 59 Greyder Operatörü,
- 168 İş Makinası Operatörü,
- 374 Kalifiye İşçi,
- 51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
- 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
- 12 Makine Operatörü,
- 7 Marangoz,
- 15 Sıhhi Tesisatçı,
- 591 Sürücü Operatörü,
- 9 Traktör Operatörü,
- 15 Vinç Operatörü,