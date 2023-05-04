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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI: KGM işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 3 bin işçi alınıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kgm#Kgm İşçi Alımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 08:18

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı, 168 İş Makinası Operatörü, 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, 591 Sürücü Operatörü, 631 Düz İşçi ve diğer birçok boş kadroya alım gerçekleştirecek. KGM 3 bin işçi alımı başvuruları internet üzerinden ve telefon ile gerçekleştirilebilecek. Adayların başvuru için herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından personel alımı ilanı yayınlandı. İlanda alım yapılacak meslek grupları ve kontenjanları, hangi illerde alım yapıldığı ile birlikte özel ve genel başvuru şartları yer alıyor. Başvuru işlemleri yarın başlıyor. İşte, KGM 3 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı

1/5KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI: KGM işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır 3 bin işçi alınıyor

Karayolları işçi alımı başvurularının ilk gününde vatandaşlar başvurulara yoğun ilgi gösterdi. Karayolları Genel Müdürlüğü farklı meslek gruplarına toplam 3 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuruların başlamasıyla birlikte alım yapılacak meslek grupları, kontenjanları ve şartları ile birlikte alım yapılacak iller merak ediliyor. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. En fazla alım 631 düş işçi, 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 bina ve mal bakıcısı, 374 kalifiye işçi ve 591 sürücü operatörü kadrolarına yapılacak. Peki KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte, 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı yapılacak illerin listesi ve başvuru sayfası

2/5KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN

KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır. Başvuru ekranı ise 7 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “ Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

3/5KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları hem internet üzerinden hem de telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar takvim doğrultusunda hareket edecek. Özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

4/5KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

İşçi alımı şartları, alım yapılacak meslek grubuna göre değişkenlik göstermektedir. Yayınlanan ilana göre adaylardan öğrenim durumu, işçi pozisyonunun gerektirdiği öğrenim ve nitelikler aranacak. Yayınlanan ilanlara başvuru yapabilmek için en az İlköğretim mezunu ve 18 yaşından büyük olma şartı aranacak. Alım yapılacak illere ve meslek gruplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

5/5KGM HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK

KGM HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

80 Ağır Makine Yağcısı,

- 37 Asfalt Usta Yardımcısı,

- 20 Aşçı Yardımcısı,

- 75 Aşçı,

- 288 Atölye Usta Yardımcısı,

- 144 Bakım İşçisi,

- 7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

- 249 Bina ve Mal Bakıcısı,

- 631 Düz İşçi,

- 25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

- 17 Elektrik Tesisatçısı,

 - 42 Elektronik Ustası,

- 59 Greyder Operatörü,

- 168 İş Makinası Operatörü,

- 374 Kalifiye İşçi,

- 51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

- 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

- 12 Makine Operatörü,

- 7 Marangoz,

- 15 Sıhhi Tesisatçı,

- 591 Sürücü Operatörü,

- 9 Traktör Operatörü,

- 15 Vinç Operatörü,

 

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