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KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA || Kamu işçisi zam oranı ne kadar? TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçi zammı açıklaması!

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#Toplu İş Sözleşmesi#Kamu İşçisi#Kamu İşçisi Toplu İş Sözleşmesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 13:54

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi zammı netleşmeye başladı. Ramazan Bayramı öncesi yapılan görüşmeler ile işçi sendikalarının talebi doğrultusunda 15 bin TL tavan ücret beklentisini ileten TÜRK-İş, ayrıca işçi talebinin yüzde 45 zam olduğunu belirtmişti. TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçi zammı ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Kamu işçisi zam oranı ne kadar? Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kabul edilecek mi? İşte, toplu iş sözleşmesi son dakika bilgileri...

1/3KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA || Kamu işçisi zam oranı ne kadar TÜRK-İş Başkanı Atalaydan kamu işçi zammı açıklaması

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde gelişmeler meydana geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay , kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanları ilgilendiren kamuda toplu sözleşme zammında son durum açıklaması yaptı. Peki, toplu iş sözleşmesi son durum ne ? Kamu işçisi zam oranı ne kadar?

2/3KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI NE KADAR

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu çerçevede Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen Türk-İş Başkanı Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 40 civarında zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 12 bin lira olduğunu açıkladı. Ayrıca İşçi talebinin yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olduğunu sözlerine ekledi.

3/3KAMU İŞÇİSİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK

KAMU İŞÇİSİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanacağı tarih henüz açıklanmadı.

Ancak sözleşmenin 1 Mayıs öncesi imzalanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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