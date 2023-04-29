KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA || Kamu işçisi zam oranı ne kadar? TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçi zammı açıklaması!

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu çerçevede Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen Türk-İş Başkanı Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 40 civarında zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 12 bin lira olduğunu açıkladı. Ayrıca İşçi talebinin yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olduğunu sözlerine ekledi.