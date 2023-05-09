KAMU İŞÇİ ZAMMI 2023 AÇIKLANDI | 700 bin kamu işçisi maaşları ne kadar oldu? 4-D kamu işçisi toplu iş sözleşmesi zam oranı yüzde kaç? Rakamlar belli oldu!

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "İmzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 Zam yapıyoruz. En düşük Kamu Işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz.İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum."