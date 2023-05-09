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KAMU İŞÇİ ZAMMI 2023 AÇIKLANDI | 700 bin kamu işçisi maaşları ne kadar oldu? 4-D kamu işçisi toplu iş sözleşmesi zam oranı yüzde kaç? Rakamlar belli oldu!

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#Kamu İşçi Zammı#Toplu Sözleşme#Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 13:28

Kamu işçişi zam oranı son dakika açıklamasıyla netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 700 bin kamu işçisine verilecek zam oranını açıkladı. Bir süredir TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen görüşmelerde sona gelindi. 700 bini aşkın işçinin merakla beklediği kamu işçisi toplu sözleşme zammı hakkında açıklama yapan Bakan Bilgin rakamın bugün açıklanacağını belirtmişti. Peki Kamu işçisi zammı ne kadar oldu? 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı kaç? İşte ayrıntılar...

1/3KAMU İŞÇİ ZAMMI 2023 AÇIKLANDI | 700 bin kamu işçisi maaşları ne kadar oldu 4-D kamu işçisi toplu iş sözleşmesi zam oranı yüzde kaç Rakamlar belli oldu

Kamu işçi zammı 2023 son dakika gelişmeleri gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. 700 bin kamu işçisine yapılacak toplu sözleşme zammı için 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalanacak. Uzun süredir görüşmelerin devam ettiği kamu çalışanlarına zam görüşmelerinde son viraja girildi. 700 bin işçiye yapılacak zam oranları açıklandı. Buna göre refah payı dahil ücretlere yüzde 45 zam yapıldı.

2/3KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "İmzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 Zam yapıyoruz. En düşük Kamu Işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz.İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve Yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum."

3/3700 BİN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM

700 BİN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON DURUM

Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve yüzde 40 zam teklif etmişti. Bunu yeterli bulmayan işçi tarafı teklifin iyileştirilmesini istemiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile toplantı gerçekleştirilmişti.

İşçi kesiminin beklentisi ise 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam.

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#Kamu İşçi Zammı#Toplu Sözleşme#Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü