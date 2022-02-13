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Kadir Topbaş ölüm yıl dönümünde anıldı... Kadir Topbaş ne zaman, neden vefat etmişti?

#Kadir Topbaş#Kadir Topbaş Ölüm Yıl Dönümü#Kadir Topbaş Ne Zaman Öldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Kadir Topbaş’ın vefatının 1’inci yıl dönümü nedeniyle siyaset dünyasından pek çok isim sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Peki, Kadir Topbaş ne zaman, neden öldü? İşte Kadir Topbaş’ın hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler…

1/3Kadir Topbaş ölüm yıl dönümünde anıldı... Kadir Topbaş ne zaman, neden vefat etmişti

Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945'te Artvin'de doğdu. Topbaş, 1972'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2/3Kadir Topbaş ölüm yıl dönümünde anıldı... Kadir Topbaş ne zaman, neden vefat etmişti

Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında,1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesine bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan Topbaş, 1999'da Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi ve Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen "Güzel Beyoğlu Projesi"ni geliştirerek uygulamaya koydu.

Kadir Topbaş, 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009'a kadar yürüttü.

2004'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007'de UCLG'ye eş başkan seçildi.

Ayrıca Topbaş, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.

3/3Kadir Topbaş ölüm yıl dönümünde anıldı... Kadir Topbaş ne zaman, neden vefat etmişti

Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır. 16 Kasım'dan bu yana Koronavirüs tedavisi görüyordu, 4 Aralık'ta durumu ağırlaştı, entübe edildi. 13 Şubat tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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