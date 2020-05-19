Kadir Gecesi ne yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri neler?
11 ayın Sultanı Ramazan’ın en önemli gecesi olarak kabul gören Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri neler? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kadir Gecesi ile ilgili yaptığı bilgilendirmeler ve kutsal gecede yapılması gerekenler…
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Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gecenin değeri, Kur'an-ı Kerim ilk defa bu gecede nazil olmaya başlamasıdır. Kadir Gecesi'nde milyonlarca Müslümanın geceyi ibadet yaparak geçiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi, Kadir Gecesi'nin anlamını, önemini ve değerini ifade etmek adına çok önemli mesajlar taşıyor. Kadir Gecesi meleklerin yeryüzüne indiği bir gece olması bakımından da son derece önemlidir. Kadir Gecesi ne yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri neler?
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Kadir Gecesi ibadetleri neler?
Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.
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Kadir Gecesi’nde tesbih namazı kılınmasının önemi
Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.
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Hz. Muhammed'in HZ. Aişe'ye Kadir Gecesi tavsiyeleri
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu söyledi.Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." değerlendirmesini yaptı.