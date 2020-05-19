Kadir Gecesi ne yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri neler?

Hz. Muhammed'in HZ. Aişe'ye Kadir Gecesi tavsiyeleri İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu söyledi.Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." değerlendirmesini yaptı.