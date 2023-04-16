Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Kadir gecesi kandil mi, neden önemli? Kadir Gecesi fazileti ve anlamı nedir? İşte Diyanet bilgisi...

Güncelleme Tarihi:

#Kadir Gecesi#Kadir Gecesi Fazileti#Kadir Gecesi Kandil Mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 18:09

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak anılan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Peki Kadir gecesi kandil mi, neden önemli? Kadir Gecesi fazileti nedir, kandil olarak mı geçiyor? İşte Diyanet açıklaması...

1/3Kadir gecesi kandil mi, neden önemli Kadir Gecesi fazileti ve anlamı nedir İşte Diyanet bilgisi...

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde Kur’ân-ı Kerîm indirilmiştir. İslam dünyası için önemli bir gece olan bu mübarek gece, bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Peki Kandil Gecesi kandil sayılıyor mu? İşte cevabı...

2/3KADİR GECESİ KANDİL Mİ

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir gecesinin Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber’in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar’da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

3/3KADİR GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI

KADİR GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206).

Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir Gecesi#Kadir Gecesi Fazileti#Kadir Gecesi Kandil Mi