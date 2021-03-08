Kadınlar Günü neden kutlanır? İşte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kısaca tarihçesi

Dünya Kadınlar Günü ilk ne zaman ortaya çıktığı ve neden kutlandığı ile merak konusu olan günlerden birisi olmaktadır. Temelleri 1977 yılına dayansa da, geçmişi 1857 yılına kadar dayanan Dünya Kadınlar Günü, bir mücadelenin eseri olarak ortaya çıkmıştır. Temel insan haklarından kadınların da eşit olarak faydalanabilmesi açısından bir harekete ivme kazandıran 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yaklaşık 40 yıldır kutlanmaya devam edilmektedir. İşte, Dünya Kadınlar Günü hakkında detaylı bilgiler ve kısa bir belgesel



DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?



Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.