Kadın girişimciler hem kendilerine hem de diğer kadınlara ekmek kapısı açtı

’NE YAPABİLİRİM DİYE ARAŞTIRIRKEN AKLIMA LAVAŞ PİŞİRMEK GELDİ’ Kendi işlerinin patronu olduklarını söyleyen Necife Karakuş, "4 çocuğum var, bunların okuması için para lazımdı. Çalışmak istiyordum. Ne yapabilirim diye araştırırken aklıma lavaş pişirmek geldi. KOSGEB’e başvurunca gerekli desteği verdiler. Burayı arkadaşımla açtık. Tip 1 unundan köy lavaşı gibi lavaş çıkarınca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ayrıca 4 kadın gelip günlük çalışıp harçlıklarını çıkarıyor. Onların da para kazanıp evlerine ekmek götürmeleri beni mutlu ediyor. Elimizden geldiği kadar kaliteli ekmek çıkarıyoruz. Yurt içinden siparişimiz oluyor. Iğdır’dan alıp büyükşehirlere gönderiyorlar. İsteyen telefonla sipariş verebilir anlaşmalı kargo ile gönderebiliriz. Kaliteli su kullanıyoruz ayrıca. Tuzluca’dan kaya tuzu kullanıyoruz. Organik tuz sağlığa faydalı" diye konuştu.