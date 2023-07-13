×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, hangi gün? İşte, yeni haftanın Kabine Toplantısı konuları

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Kabine Toplantısı Bu Hafta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 13:46

Yeni haftanın kabine toplantısı hafta sonuna yaklaşılırken merak konusu oldu. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı son olarak 3 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Memurlara enflasyon farkı ve emekli maaş zammı netleşirken; öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular için beklentiler Kabine Toplantısı'na yöneldi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, hangi gün? İşte, Kabine Toplantısı konuları

1/3Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, hangi gün İşte, yeni haftanın Kabine Toplantısı konuları

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Yeni Bakanlar Kurulu'nun belli olmasının ardından ekonomiye yönelik önemli konular Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Son gerçekleşen toplantıda ise kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi kararlaştırılırken, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı görüşülmüştü. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ekonomiye yönelik konuların istişare edilmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte yeni Kabine Toplantısı konuları hakkında detaylar...

2/3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı normal şartlarda 2 haftada bir organize ediliyor. Henüz yeni toplantı tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Toplantının 17 Temmuz Pazartesi düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

EN SON HABERLER

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına seyyanen (ek) zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli kritik toplantıda bir araya geldi…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına seyyanen (ek) zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli kritik toplantıda bir araya geldi…

#Emekli Zammı Son Durum
AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 (3. DÖNEM) || MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 (3. DÖNEM) || MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023?

#AÖL Sınav Tarihleri 2023
Sular ne zaman gelecek İSKİ 13 Temmuz su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Temmuz su kesintisi listesi

#İski
3/3KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine Toplantısı#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Kabine Toplantısı Bu Hafta

EN SON HABERLER

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına seyyanen (ek) zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli kritik toplantıda bir araya geldi…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023 | SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına seyyanen (ek) zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli kritik toplantıda bir araya geldi…

#Emekli Zammı Son Durum
AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 (3. DÖNEM) || MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 (3. DÖNEM) || MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı olacak 2023?

#AÖL Sınav Tarihleri 2023
Sular ne zaman gelecek İSKİ 13 Temmuz su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Temmuz su kesintisi listesi

#İski