Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, hangi gün? İşte, yeni haftanın Kabine Toplantısı konuları

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Yeni Bakanlar Kurulu'nun belli olmasının ardından ekonomiye yönelik önemli konular Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Son gerçekleşen toplantıda ise kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi kararlaştırılırken, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı görüşülmüştü. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ekonomiye yönelik konuların istişare edilmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte yeni Kabine Toplantısı konuları hakkında detaylar...