KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bu hafta (10 Temmuz) Kabine Toplantısı var mı, hangi gün? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

MECLİS TATİLE GİRMEDEN ZAMLARIN YASALAŞMASI BEKLENİYOR
Normal şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Temmuz tarihinde tatile girecekti. Ancak Meclis’in çalışma süresi Resmi Gazete’de yayımlanan kararla uzatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis tatile girmedne yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya ise “ Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli" şeklinde cevap verdi.