KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bu hafta (10 Temmuz) Kabine Toplantısı var mı, hangi gün? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belirli aralıklarla gerçekleşiyor. Yeni Bakanlar Kurulu'nun belli olmasının ardından ekonomiye yönelik önemli konular Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Son gerçekleşen toplantıda ise kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi kararlaştırılırken, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı görüşülmüştü. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ekonomiye yönelik konuların istişare edilmesi bekleniyor. Ancak bir sonraki Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Peki, Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte, ayrıntılar.