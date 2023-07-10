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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bu hafta (10 Temmuz) Kabine Toplantısı var mı, hangi gün? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 00:46

Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı kararları yeni haftayla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantı öncesi Kabine Toplantısı konularına gözler çevrildi. Memurlara enflasyon farkı ve emekli maaş zammı netleşirken; öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular için beklentiler Kabine Toplantısı'na yöneldi. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı son olarak 3 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte, Kabine Toplantısı konuları ve ayrıntılı bilgiler...

1/4KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN Bu hafta (10 Temmuz) Kabine Toplantısı var mı, hangi gün Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarında

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belirli aralıklarla gerçekleşiyor. Yeni Bakanlar Kurulu'nun belli olmasının ardından ekonomiye yönelik önemli konular Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Son gerçekleşen toplantıda ise kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi kararlaştırılırken, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı görüşülmüştü. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ekonomiye yönelik konuların istişare edilmesi bekleniyor. Ancak bir sonraki Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Peki, Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte, ayrıntılar.

2/4KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK

KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı normal şartlarda 2 haftada bir organize ediliyor. Henüz yeni toplantı tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Toplantının 17 Temmuz Pazartesi düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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3/4MECLİS TATİLE GİRMEDEN ZAMLARIN YASALAŞMASI BEKLENİYOR

MECLİS TATİLE GİRMEDEN ZAMLARIN YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Normal şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Temmuz tarihinde tatile girecekti. Ancak Meclis’in çalışma süresi Resmi Gazete’de yayımlanan kararla uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis tatile girmedne yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya ise “ Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli" şeklinde cevap verdi.

4/4KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadrı gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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