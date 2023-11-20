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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 20 KASIM 2023 | Gözler Beştepe'ye çevrildi! Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak, masada hangi konular var?

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#20 Kasım Kabine Toplantısı#Kabine Toplantısı Konusu 20 Kasım#Kabine Toplantısı Kararları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 12:36

Bugün Kabine Toplantısı var mı? sorusu yeni haftanın başlamasıyla beraber gündeme geldi. Kabine Toplantısı haberleri ve gelişmeleri güncel olarak takip ediliyor. 20 Kasım Kabine Toplantısı var mı? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Gündeme ilişkin önemli konuların verildiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her ay 2 kez toplanıyor. Bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek. Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de gündemde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler? 20 Kasım Kabine Toplantısı saati ve gelişmeleri…

1/4KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 20 KASIM 2023 | Gözler Beştepeye çevrildi Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak, masada hangi konular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı bugün Ankara Beştepe’de gerçekleştirilecek. 20 Kasım Kabine Toplantısı kararları da bu sebeple merak ediliyor ve araştırılıyor. Kabine Toplantısı’nda genellikle ekonomik, güvenlik ya da farklı konularda halkı ilgilendiren önemli kararlar alınıyor ve toplantının bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim'deki son Kabine Toplantısı’ndan bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. İşte 20 Kasım Kabine Toplantısı konusu ve kararları…

2/420 KASIM KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA

20 KASIM KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Ankara'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek. Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de gündemde yer alıyor. Toplantının tarihi net olarak paylaşılmasa da genellikle 15.30 ya da 16.30’da başlıyor.

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3/4KABİNE TOPLANTISI KONULARI 20 KASIM 2023

KABİNE TOPLANTISI KONULARI 20 KASIM 2023

İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği... Kabine, bu gündemle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

4/4KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 20 KASIM 2023 | Gözler Beştepeye çevrildi Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak, masada hangi konular var

31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek.

Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.  Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

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