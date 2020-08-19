İzmir’de su kesintisi – İZSU yanıtladı: İzmir’de sular ne zaman gelecek?
İzmir’de bugün planlı su kesintileri yaşanıyor. İZSU’nun günlük su kesintisi programına göre, bakım ve onarım çalışmaları gereğince bazı ilçelere ve mahallelere su verilemiyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor? İşte 19 Ağustos 2020 tarihli İZSU su kesintisi programı…
İZSU'nun 19 Ağustos tarihli su kesintisi programına göre, Aliağa, Bornova, Çeşmi, Gaziemir, Kemalpaşa, Ödemiş'in bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçe ve mahallelerde ikamet eden pek çok kişi, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI
ALİAĞA
SİTELER
19.08.2020 saat 14:10 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANABORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
BORNOVA
YEŞİLOVA, RAFET PAŞA, BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
19.08.2020 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Bakımı
KAMİL TUNCA BULVARI 5143 SOKAK KESİŞİMİ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
BORNOVA
ATATÜRK
19.08.2020 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
yavuz cad -479 kavşak vana kapalı.
ÇEŞME
GERMİYAN
18.08.2020 saat 21:15 ile 19.08.2020 saat 14:30 arasında yaklaşık 17 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
27068 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
ÇEŞME
ÇİFTLİK
19.08.2020 saat 10:45 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
34 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
GAZİEMİR
FATİH
19.08.2020 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
1142 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASININ ONARILMASI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
KEMALPAŞA
İSTİKLAL
19.08.2020 saat 08:35 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
Ulucak Mahallesi 9171 Sokakta Kanal müteahhiti tarafından kanal çalışması yapılacaktır. Sokağın çok dar olması su şebekesinin zarar göreceğinden dolayı şebeke deplase işlemi yapılacaktır. Bu nedenle saat09:30 da depo çıkış vanaları kapatılacaktır. Çalışma süresi yaklaşık 5 saat olarak planlanmakta olup saat 18:00 da vanalar açılacaktır. bu süre zarfında ulucak mahallesinde sular kesik olacaktır.
KEMALPAŞA
75.YIL CUMHURİYET
19.08.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖREN GENELİ ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK.
KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL
19.08.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
TEDAŞ MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BORNOVA
YEŞİLOVA, RAFET PAŞA, BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
19.08.2020 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Bakımı
KAMİL TUNCA BULVARI 5143 SOKAK KESİŞİMİ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
ÖDEMİŞ
ARTICAK
19.08.2020 saat 10:20 ile 20:00 arasında yaklaşık 9 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Pompa Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ ARTICAK MAHALLESİNDE (SUBATAN YAYLASI MEVKİİ) MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ
DEMİRCİLİ
19.08.2020 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL
19.08.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
TEDAŞ MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KEMALPAŞA
İSTİKLAL
19.08.2020 saat 08:35 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
Ulucak Mahallesi 9171 Sokakta Kanal müteahhiti tarafından kanal çalışması yapılacaktır. Sokağın çok dar olması su şebekesinin zarar göreceğinden dolayı şebeke deplase işlemi yapılacaktır. Bu nedenle saat09:30 da depo çıkış vanaları kapatılacaktır. Çalışma süresi yaklaşık 5 saat olarak planlanmakta olup saat 18:00 da vanalar açılacaktır. bu süre zarfında ulucak mahallesinde sular kesik olacaktır.
ÖDEMİŞ
DEMİRCİLİ
19.08.2020 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL
19.08.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
TEDAŞ MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BORNOVA
ATATÜRK
19.08.2020 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
yavuz cad -479 kavşak vana kapalı.