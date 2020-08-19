MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir’de su kesintisi – İZSU yanıtladı: İzmir’de sular ne zaman gelecek?
GeriGündem İzmir’de su kesintisi – İZSU yanıtladı: İzmir’de sular ne zaman gelecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 14:49,

İzmir’de su kesintisi – İZSU yanıtladı: İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir’de bugün planlı su kesintileri yaşanıyor. İZSU’nun günlük su kesintisi programına göre, bakım ve onarım çalışmaları gereğince bazı ilçelere ve mahallelere su verilemiyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor? İşte 19 Ağustos 2020 tarihli İZSU su kesintisi programı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İZSU'nun 19 Ağustos tarihli su kesintisi programına göre, Aliağa, Bornova, Çeşmi, Gaziemir, Kemalpaşa, Ödemiş'in bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçe ve mahallelerde ikamet eden pek çok kişi, su kesintisinin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

2İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI

 

ALİAĞA

SİTELER

19.08.2020 saat 14:10 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANABORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

BORNOVA

YEŞİLOVA, RAFET PAŞA, BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA

19.08.2020 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Bakımı

KAMİL TUNCA BULVARI 5143 SOKAK KESİŞİMİ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

BORNOVA

ATATÜRK

19.08.2020 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

yavuz cad -479 kavşak vana kapalı.

ÇEŞME

GERMİYAN

18.08.2020 saat 21:15 ile 19.08.2020 saat 14:30 arasında yaklaşık 17 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

27068 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÇEŞME

ÇİFTLİK

19.08.2020 saat 10:45 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

34 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

GAZİEMİR

FATİH

19.08.2020 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

1142 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASININ ONARILMASI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

KEMALPAŞA

İSTİKLAL

19.08.2020 saat 08:35 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

Ulucak Mahallesi 9171 Sokakta Kanal müteahhiti tarafından kanal çalışması yapılacaktır. Sokağın çok dar olması su şebekesinin zarar göreceğinden dolayı şebeke deplase işlemi yapılacaktır. Bu nedenle saat09:30 da depo çıkış vanaları kapatılacaktır. Çalışma süresi yaklaşık 5 saat olarak planlanmakta olup saat 18:00 da vanalar açılacaktır. bu süre zarfında ulucak mahallesinde sular kesik olacaktır.

KEMALPAŞA

75.YIL CUMHURİYET

19.08.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖREN GENELİ ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK.

3
Abone Olgoogle-news

 

 

KEMALPAŞA

SEKİZ EYLÜL

19.08.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

TEDAŞ MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

     

BORNOVA

YEŞİLOVA, RAFET PAŞA, BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA

19.08.2020 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Bakımı

KAMİL TUNCA BULVARI 5143 SOKAK KESİŞİMİ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ

ARTICAK

19.08.2020 saat 10:20 ile 20:00 arasında yaklaşık 9 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Pompa Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ ARTICAK MAHALLESİNDE (SUBATAN YAYLASI MEVKİİ) MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ

DEMİRCİLİ

19.08.2020 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

KEMALPAŞA

SEKİZ EYLÜL

19.08.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

TEDAŞ MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

KEMALPAŞA

İSTİKLAL

19.08.2020 saat 08:35 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

Ulucak Mahallesi 9171 Sokakta Kanal müteahhiti tarafından kanal çalışması yapılacaktır. Sokağın çok dar olması su şebekesinin zarar göreceğinden dolayı şebeke deplase işlemi yapılacaktır. Bu nedenle saat09:30 da depo çıkış vanaları kapatılacaktır. Çalışma süresi yaklaşık 5 saat olarak planlanmakta olup saat 18:00 da vanalar açılacaktır. bu süre zarfında ulucak mahallesinde sular kesik olacaktır.

ÖDEMİŞ

DEMİRCİLİ

19.08.2020 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

KEMALPAŞA

SEKİZ EYLÜL

19.08.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

TEDAŞ MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI SIRASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

BORNOVA

ATATÜRK

19.08.2020 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

yavuz cad -479 kavşak vana kapalı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi