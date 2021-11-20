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Gündem
Haber Giriş: 20 Kasım 2021 - 10:57 | 

İzmir ve İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

İZSU ve İSKİ su kesintisi yapılacak ilçeleri paylaştı. 20 Kasım tarihli günlük su kesintisi programına göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintilerinin listesi paylaşıldı. Peki, İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Kasım tarihli su kesintisi programı...

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1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 20 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Kesinti listelerinde su kesintisinden etkilenecek mahalleler ve kesintilerin sona ereceği saat bilgisi yer alıyor.
2İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

15 Temmuz

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

20.11.2021 10:02

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

İstasyon Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

20.11.2021 10:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Acıbadem Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

20.11.2021 08:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

3İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İZSU'dan yapılan açıklamada "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. " denildi.

İLÇE

MAHALLELER

KESİNTİ SÜRESİ

ARIZA TİPİ

AÇIKLAMA

BORNOVA

MEVLANA

20.11.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

1700 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN MEVLANA VE DOĞANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.

ÇİĞLİ

EGEKENT, ÇAĞDAŞ

20.11.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

8846 SOKAK No:20 ANA VANA ARIZASI İÇİN 8050 SOKAK No:150 ÖNÜ SAYAÇ KAPATILDI. .

FOÇA

KEMAL ATATÜRK

20.11.2021 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANABORU ARIZASI

KONAK

İSMET KAPTAN, KÜLTÜR

20.11.2021 saat 09:55 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

GAZİ OSMAN PAŞA BLVRI NO 75 ÖNÜ ARIZA İÇİN

MENDERES

ORTA

20.11.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

1128 SOKAK VE CEVRESİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR

MENEMEN

SÜLEYMANLI

20.11.2021 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Boru Deplasman Çalışması

 

ÖDEMİŞ

HÜRRİYET

20.11.2021 saat 08:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

TİRE

İBNİ MELEK, 4 EYLÜL

20.11.2021 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

 

URLA

ALTINTAŞ, YAKA

20.11.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

BÜKE SOKAK İÇİ

 

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