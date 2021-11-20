İzmir ve İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?
İZSU ve İSKİ su kesintisi yapılacak ilçeleri paylaştı. 20 Kasım tarihli günlük su kesintisi programına göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintilerinin listesi paylaşıldı. Peki, İzmir ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Kasım tarihli su kesintisi programı...
İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
15 Temmuz
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
20.11.2021 10:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
İstasyon Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
20.11.2021 10:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Acıbadem Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
20.11.2021 08:43
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI
İLÇE
MAHALLELER
KESİNTİ SÜRESİ
ARIZA TİPİ
AÇIKLAMA
BORNOVA
MEVLANA
20.11.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
1700 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN MEVLANA VE DOĞANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
ÇİĞLİ
EGEKENT, ÇAĞDAŞ
20.11.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
8846 SOKAK No:20 ANA VANA ARIZASI İÇİN 8050 SOKAK No:150 ÖNÜ SAYAÇ KAPATILDI. .
FOÇA
KEMAL ATATÜRK
20.11.2021 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANABORU ARIZASI
KONAK
İSMET KAPTAN, KÜLTÜR
20.11.2021 saat 09:55 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
GAZİ OSMAN PAŞA BLVRI NO 75 ÖNÜ ARIZA İÇİN
MENDERES
ORTA
20.11.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
1128 SOKAK VE CEVRESİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR
MENEMEN
SÜLEYMANLI
20.11.2021 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Boru Deplasman Çalışması
ÖDEMİŞ
HÜRRİYET
20.11.2021 saat 08:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
TİRE
İBNİ MELEK, 4 EYLÜL
20.11.2021 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
URLA
ALTINTAŞ, YAKA
20.11.2021 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
BÜKE SOKAK İÇİ