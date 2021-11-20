İzmir ve İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2021 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2021 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.