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Gündem
Mehmet İlkay ÖZER - DHA
Haber Giriş: 06 Kasım 2021 - 15:57 | 

İstanbul'da inanılmaz anlar! Sisten göz gözü görmedi... Faciadan dönüldü

İstanbul'da etkili olan yoğun siste Marmara Denizi'nde yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı dakikalar cep telefonu ile görüntülendi.

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İstanbul da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeye çalışıyor.

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Anadolu Yakası'nda sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametiyle D-100 karayolu Maltepe ve Kartal bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

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Öte yandan İstanbul'un tarihi sembolleri Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Çamlıca Camisi sis altında kaldı.

6İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER

İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER

Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, "Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler" dedi. Faruk Kara "Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz." dedi.

7KIZ KULESİ KAYBOLDU

KIZ KULESİ KAYBOLDU

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili'nde bazılar sis manzarasını fotoğrafladı. Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman "İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

8EMİNÖNÜNDE SİS

EMİNÖNÜ'NDE SİS

Sis nedeniyle Eminönü’nde simge olan vapurlar, Yeni Cami ve Galata Köprüsü adeta görünmez oldu. Sisli havada Eminönü vapur iskelelerinin yanında ve Galata Köprüsü’nde balık tutanlar dikkat çekti. Bazı İstanbulluların ise fotoğraf çektiği görüldü.

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FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Öte yandan, İstanbul'da etkili olan yoğun siste Marmara Denizi'nde yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı dakikalar cep telefonu ile görüntülendi.

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İstanbul'da dün akşam yoğun sis nedeniyle birçok deniz seferi iptal edildi. Ancak yolcu taşıyan tekneler ile bazı Şehir Hatları hatlarında seferler devam etti.

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Kadıköy - Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile bir yolcu vapuru yoğun sisin etkili olduğu Kız Kulesi civarında karşılaştı. Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümen kırdı.

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Vapur , yaklaşık 15 yolcu bulunan teknenin yakınından geçti. Teknedeki yolcular o sırada korku yaşadı. Üsküdar açıklarında saat 18.30 sıralarında tehlikeli anları görüntüleyen yolculardan Fatih Vural, "Vapur adeta bizi teğet geçti. Yolcular korkudan bir yerlere tutunmaya çalıştı. Sonrasında seferler iptal oldu" dedi.

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İşte İstanbul'dan sis manzaraları...

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