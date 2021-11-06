Mehmet İlkay ÖZER - DHA
İstanbul'da inanılmaz anlar! Sisten göz gözü görmedi... Faciadan dönüldü
İstanbul da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeye çalışıyor.
Öte yandan İstanbul'un tarihi sembolleri Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Çamlıca Camisi sis altında kaldı.
İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER
Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, "Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler" dedi. Faruk Kara "Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz." dedi.
KIZ KULESİ KAYBOLDU
İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili'nde bazılar sis manzarasını fotoğrafladı. Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman "İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.
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