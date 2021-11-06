İstanbul'da inanılmaz anlar! Sisten göz gözü görmedi... Faciadan dönüldü

İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, "Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler" dedi. Faruk Kara "Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz." dedi.