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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? Okullarda güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları

Güncelleme Tarihi:

#İŞKUR TYP Başvuruları#Toplum Yararına Programlar#İŞKUR Başvuru Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 17:30

İŞKUR TYP işçi ve personel alımı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öncesinde gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR TYP programı aracılığıyla okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi istihdamı sağlıyor. Bu sebeple başvuru tarihi de merak konusu oldu. Peki İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? Okullarda güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

1/4İŞKUR TYP başvuruları başladı mı Okullarda güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak İşte başvuru şartları

İŞKUR TYP başvuruları, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde gündeme geldi. Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ile istihdama katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR TYP programı aracılığıyla alımlar yapıyor. Bu sebeple alımlar ilgili detaylar da merak konusu oldu. Peki Peki okullara temizlik görevlisi alımı 2023 başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu?

2/4İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu alımlarla ilgili işlemlerin 11 Eylül'den önce yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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3/4TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

4/4KATILIM ŞARTLARI NELERDİR

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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#İŞKUR TYP Başvuruları#Toplum Yararına Programlar#İŞKUR Başvuru Ekranı

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