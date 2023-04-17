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İsitğfar ne demek? Tövbe istiğfar duası nedir, nasıl yapılır?

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#İstiğfar#İstiğfra Ne Demek#İstiğfar Duası Nedir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 10:11

Tövbe, bir insanın yaptığı bir hatanın, günahın veya yanlışın farkına vararak pişmanlık duyması ve Allah'tan af dilemesidir. İşlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demek olan İstiğfar hakkındaki araştırmalar, Kadir Gecesi nedeniyle hız kazandı. Bu mübarek gecede yüce Allah'a sığınıp af dileyecek olan Müslümanlar, İstiğfar duası hakkında bilgi almak istiyor. Peki, İstiğfar duası nedir? İstiğfar nasıl yapılır?

1/3 İsitğfar ne demek Tövbe istiğfar duası nedir, nasıl yapılır

Günahların affolunduğu özel dini günlerde, Müslüman aleminin ellerini açarak Allah-ü Teala'dan mağfiret talep etmesi, istağfar demektir. Bugüne kadar işledikleri günahlardan dolayı namazlarda, camilerde, dini günlerde af dileyen Müslümanlar, İstiğfar duası ile Allah CC'den af bağışlanmayı dileyecek. Peki, birçok kişinin merakla araştırdığı İstiğfar nedir? İstiğfra duası nasıl edilir?

İstiğfâr “kişinin kusurunun bağışlanmasını Allah’tan talep etmesi” demektir. İsfahânî’ye göre bu talebin hem söz hem fiille olması gerekir; aksi halde istiğfar kişiyi yalancı durumuna düşürür (el-Müfredât, “gfr” md.). Mağfiret ise günahların Allah tarafından bağışlanması anlamında bir terimdir.

2/3İSTİĞFAR DUASI NASIL EDİLİR

İSTİĞFAR DUASI NASIL EDİLİR?

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’an-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz. (Buhârî, Deavât, 2)

Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

3/3TÖVBE NASIL EDİLMELİDİR

TÖVBE NASIL EDİLMELİDİR?

Tövbe edecek kimsenin iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.

Hz. Peygamberin (s.a.s.), bağışlanması için yaptığı pek çok duadan ikisi şudur:

Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. (Buhârî, Ezân 149; Müslim, Zikir, 48)

Allah’ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. (Buhârî, Deavât, 60).

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