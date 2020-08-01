İnternette unutulma hakkı nedir? 'İnternette unutulma hakkı' Türkiye'de de kullanılabilecek

"Sosyal medya düzenlemesi çok önemli" Yeni medya sosyal düzenlemesinin çok önemli olduğunu ve geç kalınmasına rağmen mağduriyetlerin giderilmesi açısından birçok açığı kapatabileceğini söyleyen Kurtuluş, "Önemli olan muhatap bulabilmek çünkü muhatap varsa ancak o zaman caydırıcı olabilirsiniz. Düzenlemede, temsilcilik açılması artık herhangi bir ihlalde, bu ihlalden sorumlu olacak birilerinin olması anlamına geliyor." dedi.



Temsilcilik sayesinde maliyenin vergi için savcılıkların ve mahkemelerin çeşitli ihlaller için karşısında bilgi alabileceği ya da gerektiğinde ceza uygulayabileceği bir muhatabının olacağını aktaran Kurtuluş, "Bu sayede, örneğin hukukumuzda yer alan 'unutulma hakkı' uygulanmadığı zaman, 'Neden uygulamadın?' diyebileceğiz ve uygulamamanın cezasını verebileceğiz." diye konuştu.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yeni yayınladığı bir kurul kararında, "unutulma hakkı" başvurularının kabul edileceği ve ilgili internet şirketlerine yönlendireceğinin belirtildiğini söyleyen Kurtuluş, "Eğer yeni yasayla temsilcilik gelmeseydi, büyük internet şirketleri BTK kararını uygulamayacaktı. Zaten bir arama motorunun herkese açık olan şeffaflık raporunda, BTK'den gelen talepleri yerine getirmediklerini kendileri yazmışlar. Fakat temsilcilik olduğu zaman, keyfi uygulamalara karşı caydırıcı olabileceğiz." ifadesini kullandı.



"Sosyal medya şirketlerinin keyfiliği nedeniyle mahkemelerden adalet isteniyor"Almanya'nın Türkiye'nin de yasa yaparken faydalandığı belirli kuralları çoktan kabul ettirdiğine, büyük sosyal medya ve internet şirketlerine uygulattığına dikkati çeken Kurtuluş, şu değerlendirmeyi de yaptı:



"AB temsilcilik ve datanın AB'de olması şartı getiriyor. Dolayısıyla Türkiye'yi kısıtlayıcılıkla suçlayanların, öncelikle getirilen mevzuata dikkatle bakmasını tavsiye ediyorum. AB mevzuatlarınının kısıtlayıcılığından azı var, fazlası yok. Ama onların savunması AB mahkemeleri adil, Türk mahkemeleri değil. 'Türk mahkemeleri yanlı karar verir.' diye düşünüyorlar. Bu kesinlikle haksız ve mesnetsiz bir yaklaşım. Burada Türk adalet teşkilatının kararlarını itibarsızlaştırmak amacıyla hareket ediliyorsa, buna müsade etmemeliyiz.



Biz biliyoruz ki Türkiye'de hiçbir hakim, kolay kolay erişim engeli kararı vermiyor. Ama sosyal medya şirketlerinin keyfiliği ve Türkiye'den gelen taleplerde ihmalkar olması nedeniyle insanların mahkemelerden adalet istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü başka bir muhatap bulamıyorlar. Bu yasayla sosyal medya şirketleri, çoktan yapmaları gereken düzenlemeleri yapınca insanlar da mağdur olmadan ve mahkemelere gitmeden karşılarında muhatap bulacak, çok önemli mağduriyetlerin önüne geçilecektir."



Edebi, sanatsal ifade veya gazetecilik kapsamındaki kişisel verilerAvukat Elvan Kılıç ise, "unutulma hakkı"nın her ne kadar kişinin, kişisel verilerini koruma altına almak için kullanabileceği bir hak olsa da, özel hükümlere aykırı olmamak koşuluyla, tarihsel, istatistiksel veya bilimsel amaçlarla kişisel verilerin işlenmesine devam edilebildiğini söyledi.



Kılıç, ayrıca edebi veya sanatsal ifade veya gazetecilik amaçları kapsamında işlenen kişisel verilerin de "unutulma hakkı"nın kapsamı dışında kaldığını ifade etti.



"Unutulma hakkı"nın Anayasa'da açıkça düzenlenmediğine ve 5. maddeyle devlete bir yükümlülük yüklendiğine dikkati çeken Kılıç, "Anayasa'da açıkça düzenlenmeyen 'unutulma hakkı', internet vasıtasıyla ulaşılması kolay olan ve dijital hafızada bulunan haberlere erişimin engellenmesi için Anayasa'nın ilgili maddelerinin (17-20) doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır." şeklinde konuştu.



Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17 Haziran 2015 tarihli kararında "unutulma hakkı" terimini kullandığı ve Anayasa Mahkemesi'nin 3 Mart 2016 tarihli bir kararında da bu terimden söz edildiği bilgisini veren Kılıç, AB Adalet Divanı'nın 13 Mayıs 2014 tarihli Google içtihatıyla dünyaca bilinirliği artan bu hakkın, birçok ülke hukukunu etkilediği ve güçlü normatif dayanaklar kazandırdığını dile getirdi.



Avukat Kılıç, "unutulma hakkı"nı kullanmak isteyen Türkiye'deki bireyler için yeni sosyal medya düzenlemesinin, Avrupa ülkelerinde görülen normatif dayanakları kazandıracağını kaydetti.