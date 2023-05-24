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İlham Gencer kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Türk müziğinin efsane ismi İlham Gencer'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

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#İlham Gencer#Bora Gencer#İlham Gencer Kimdir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 20:35

İlham Gencer'in hayatı, ölüm haberinin ardından gündeme geldi. Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınan Gencer, ülkede caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulundu. 1953’te şarkıcı Ayten Alpman’la evlenen İlham Gencer, Pera Palas'ta performans vermeye devam ediyordu. Peki, İlham Gencer kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Türk müziğinin efsane ismi İlham Gencer'in hayatı ve biyografisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4İlham Gencer kimdir kaç yaşında neden vefat etti Türk müziğinin efsane ismi İlham Gencerin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

İlham Gencer kimdir kaç yaşında öldü soruları ölüm haberinin ardından biyografisi ile öne çıkan konulardan oldu. Bir süredir Bodrum'da bir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Bora Gercer, sosyal medya hesabından duyururken İlham Gencer'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

2/4İLHAM GENCER KİMDİR

İLHAM GENCER KİMDİR?

Bozkurt İlham Gençer 30 Ağustos 1922'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan Gencer ülkede caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınan Gencer 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştır. Gecede sanat dünyasına kazandırdığı Ajda Pekkan şarkı söylemiştir. Oğlu Bora Gencer'in organize ettiği geceye bir çok ünlü katılmıştır.

İlham Gencer müziğe ilk kez 1931 yılında henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladığını, başkaca bir müzik eğitimi almadığını bu nedenle aslında bugün bile nota bilmediğini, doğaçlama çalıp söylediğini kendisiyle yapılan bir radyo röportajında söylemişti.

3/4İlham Gencer kimdir kaç yaşında neden vefat etti Türk müziğinin efsane ismi İlham Gencerin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

İlk bestesi olan "İlham Vals"i de beş yaşındayken bestelemişti ve ilk konserini de yine beş yaşındayken Saray Sineması'nda vermişti. 1943'te "Beyoğlu Erkek Lisesi"nden mezun olan İlham Gencer, Halk Evleri'nde amatörce başladığı müzik yaşamına 1944 yılında Beyoğlu’nda profesyonel olarak devam etti. İstanbul Radyosu'nda 1949’dan 1963’e kadar program yaptı.

1950'li yılların başında Amerikalı şarkıcı Eartha Kitt'e "Kâtibim" şarkısını öğretti. iğer bir adı da "Üsküdar'a Gider İken" olan şarkı dünya çapında hit oldu. 1960 yılında İstanbul Şişli'de Site Sineması'nın da bulunduğu binada kendisine ait olan "Çatı Kulübü"nü açtı. "Türkiye’nin bir tür özel konservatuvarıydı" dediği bu kulüpte birçok şarkıcıyı müzik dünyasına o kazandırdı, bazı şarkıcıların da kendi üsluplarını ortaya çıkarmalarına fırsat tanıdı. Eski eşi Ayten Alpman'ı, Ajda Pekkan'ı, Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Emel Sayın'ı, Metin Ersoy'u, Füsun Önal'ı ve Fikret Kızılok'u kendi kulübünde sahneye çıkardı. Bu dönemde misafir ettiği sanatçılar arasında Timur Selçuk, Erkut Taçkın, Yurdaer Doğulu, Cahit Oben, Cahit Berkay gibi müzisyenler yer alıyordu.

4/4İlham Gencer kimdir kaç yaşında neden vefat etti Türk müziğinin efsane ismi İlham Gencerin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Gencer, 1961 yılında "Çatı Kulübü"nde Lübnan asıllı Fransız şarkıcı Bob Azzam'ın o yıl dünyada meşhur ettiği "C'est écrit dans le Ciel" adlı şarkıyı Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı eğlenceli sözlerle Türkçe olarak seslendirdi. Bu parça Türkçe söylenmiş ilk pop şarkısıydı. Artık "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" adını alan bu şarkı ilk olarak 78 devirli taşplak formatında, daha sonra da 45'lik vinil plak olarak yayınlandıktan sonra ülke çapında büyük bir ilgiyle karşılandı ve bu tür şarkıların devamı çığ gibi geldi. Özetle, "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" Türkiye'de on yıl kadar sürecek olan "aranjman" müzik akımını başlatan şarkı olarak Türk pop tarihine geçmiş oldu.

İlham Gencer Hürriyet gazetesi tarafından 1965 yılında ilk kez düzenlenen ve sonradan gelenekselleşecek olan "Altın Mikrofon" yarışmasında "Zamane Kızları" adlı şarkısıyla ilk 10'a girdi. İlham Gencer iki evlilik yaptı: 1953’te şarkıcı Ayten Alpman’la evlendi 1961'de boşandılar. İkinci evliliğini ise Necla Gencer'le yaptı. Bora Gencer, Ayşe Gencer ve İlhan Gencer adlı çocukları da müzikle ilgilendiler.

İlham Gencer, Pera Palas'ta performans vermeye devam ediyordu.

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