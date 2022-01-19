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İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2022'de kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de ilan edildi

#İlave Tediye Ödemeleri#Tediye #2022 Tediye

Kamuda işçi statüsünde olanlara yılın belli dönemlerinde ödenen tediye tarihleri her sene Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla netleşiyor. Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. Peki, 2022 tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

1/4İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak 2022de kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazetede ilan edildi

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin tarihleri Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi. İşte, "İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı...

2/4İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.

Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

3/4NASIL HESAPLANIYOR

NASIL HESAPLANIYOR?

İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.

4/4İLAVE TEDİYE NEDİR

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

 

 

 

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