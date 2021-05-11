İlave tediye ödemeleri ne zaman? Bakan bayram öncesi müjde verdi
Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ödenecek tediyelerin tarihi 2021 Ramazan Bayramı öncesi merak konusu oldu. Tediye adı altında işçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin ne zaman ödeneceği yüz binlerce kamu işçisi ve ailesi tarafından bekleniyor. Peki, ilave tediye ödemeleri ne zaman?
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Kamuda görevli taşeron işçilere bu yıl yapılacak ödemeler hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesi beklenti içinde olan yüz binlerce işçi, konuya ilişkin bilgi almak adına internette sorgulamalarına hız verdi. İşte, 2021 tediye ödemeleri hakkında ayrıntılar...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.
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TEDİYE NEDİR?
Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.