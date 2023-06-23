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İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023 || İlave tediye ödemesi nasıl alınır, kimler alabilir?

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#İlave Tediye Ödemesi#İlave Tediye#İlave Tediye Resmi Gazete
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 16:57

İlave tediye ödemesi bir süredir gündemde yer alıyordu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan kamu işçilerine verilecek olan ilave tediye birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yer almıştı. İlave Tediye ödemesi Resmi Gazete'de yer alan bilgiler ışığında 23 Haziran'da başladı. Peki, İşte, İlave tediye ödemesi nasıl alınır, kimler alabilir? İşte İlave tediye ödeme tarihleri 2023

1/4İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023 || İlave tediye ödemesi nasıl alınır, kimler alabilir

İlave tediye ne zaman ödenecek? sorusu Resmi Gazete'de açıklanan kararlarla belli olmuştu. Buna göre ilave tediye ödemesi ilki 23 Haziran'da başladı. Binlerce kamu işçisinin ilave tediyeden faydalanmasının beklendiği ilave tediye ödeme tarihleri açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Peki, İlave tediye ödemesi ne zaman, kimler alabilir? İşte detaylar...

2/4İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave Tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

3/4İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

4/4İLAVE TEDİYE KİMLER ALABİLİR

İLAVE TEDİYE KİMLER ALABİLİR?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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