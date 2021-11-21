İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 burs sonuç sorgulama ekranı
İBB burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İBB, öğrencilere üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak. Başvuruların bitmesinin ardından şimdi ise sonuçlar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuru işlemleri alınan İBB bursunun sonuçları için geri sayım devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. İşte, İBB burs başvuru sonuçlarında son durum...
Öğrencilere 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Henüz İBB burs sonuçları açıklanmadı.
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda belirtilecek.
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda belirtilecek.
Öte yandan başvuru güncelleme işlemi devam ediyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Genç Üniversiteli, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Başvuru güncellemek için giriş yapabilirsiniz.’ denildi.
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