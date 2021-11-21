İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 burs sonuç sorgulama ekranı

Öte yandan başvuru güncelleme işlemi devam ediyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Genç Üniversiteli, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Başvuru güncellemek için giriş yapabilirsiniz.’ denildi.